Олимпийский чемпион Легков: «Если спортсмен поедет на Игры-2024, не буду его осуждать»

Олимпийский чемпион 2014 года по лыжным гонкам Александр Легков ответил на вопрос об участии российских спортсменов в Играх-2024 в нейтральном статусе.

«Не понимаю, зачем еще раз говорить про Олимпиаду. Мое мнение о том, что спортсменам надо воздержаться от поездки, не поменялось. Никак не отношусь к обсуждениям в обществе. Каждый спортсмен имеет свое мнение, и я не стану никого критиковать. То есть, если человек поедет на Олимпиаду, я не буду осуждать», — приводит слова Легкова Sport24.

Игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.

Ранее Международный олимпийский комитет допустил россиян и белорусов к Олимпиаде-2024 в нейтральном статусе и в индивидуальных дисциплинах.