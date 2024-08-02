Сотникова: «Верю, что олимпийский дух однажды окажется сильнее политики»

Олимпийская чемпионка 2014 года Аделина Сотникова поделилась своим мнением об Играх-2024 в Париже.

«К Олимпийскому золоту спортсмены стремятся всю жизнь. Это соревнования, где за пьедестал борются лучшие из лучших. Без наших атлетов эти Игры вряд ли можно считать полноценными. Я верю, что однажды настоящий олимпийский дух окажется сильнее политики, и наши ребята снова будут завоевывать медали. Главное — продолжать тренироваться, каждый день добиваться новых высот. И тогда точно победа будет за нами», — написала Сотникова в своем Telegram-канале.

Олимпийские игры-2024 в Париже проходят с 26 июля по 11 августа. 15 российских атлетов выступают в нейтральном статусе без флага и гимна.