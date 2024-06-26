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Париж-2024

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9 из 10 белорусских борцов не примут участие в Олимпиаде-2024 по решению МОК

Сергей Разин
корреспондент
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Фото Global Look Press

9 из 10 белорусских борцов не примут участие в Олимпиаде-2024, сообщает Белорусская федерация борьбы"

«9 из 10 борцов, отобравшихся в Париж, не примут участия в Олимпийских играх решением МОК. Абубакар Хаслаханов станет единственным представителем белорусской борьбы», — говорится в сообщении федерации.

Также сообщается, что Белорусская федерация борьбы и Национальный олимпийский комитет страны выразили ноту протеста в связи с решением в отношении белорусских спортсменов.

15 июня МОК озвучил первый список белорусских атлетов, приглашенных на Игры в Париж. Среди них не оказалось призеров Олимпиады в Токио Ирины Курочкиной, Ванессы Колодинской и Магомедхабиба Кадимагомедова, а также Арыйана Тютрина, Александра Гуштына, Дениса Хроменкова и Павла Глинчука.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.

Источник: https://t.me/wrestbelarus_by/3114
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