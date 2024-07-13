1750 правоохранителей из разных стран помогут Франции поддержать порядок на Олимпиаде-2024

Около 1750 правоохранителей из разных стран будут помогать французским полицейским и военным в обеспечении безопасности во время проведения Олимпиады-2024, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на France Presse.

Будут задействованы правоохранители из 40 стран. Они окажут помощь 35 тысячам французских полицейских а также 18 тысячам военных.

Олимпийские игры состоятся в Париже с 26 июля по 11 августа.