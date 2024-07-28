Велогонщица принесла сборной Франции первое личное золото на домашней Олимпиаде

Французская велогонщица Полин Ферран-Прево стала олимпийской чемпионкой в маунтинбайке кросс-кантри.

32-летняя спортсменка принесла своей национальной команде первое личное золото на домашней Олимпиаде в Париже.

На втором месте расположилась американка Хейли Баттен. Тройку призеров замкнула представительница Швеции Йенне Риссведс.

Ранее сборная Франции по регби-7 впервые в истории завоевали золото Олимпийских игр, обыграв в решающем матче Фиджи со счетом 28:7.

Олимпиада-2024 продлится до 11 августа.