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Велогонщица принесла сборной Франции первое личное золото на домашней Олимпиаде
Французская велогонщица Полин Ферран-Прево стала олимпийской чемпионкой в маунтинбайке кросс-кантри.
32-летняя спортсменка принесла своей национальной команде первое личное золото на домашней Олимпиаде в Париже.
На втором месте расположилась американка Хейли Баттен. Тройку призеров замкнула представительница Швеции Йенне Риссведс.
Ранее сборная Франции по регби-7 впервые в истории завоевали золото Олимпийских игр, обыграв в решающем матче Фиджи со счетом 28:7.
Олимпиада-2024 продлится до 11 августа.
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