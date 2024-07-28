Французская велогонщица Лекомте потеряла сознание после падения на Олимпиаде

Французская велогонщица Лоана Лекомте не сумела завершить гонку в дисциплине маунтинбайк, упав за несколько километров до финиша.

24-летняя спортсменка после падения потеряла сознание. По информации L'Equipe у нее диагностировали черепно-мозговую травму и травму челюсти.

Победительницей гонки стала соотечественника Лекомте Паули Ферран-Прево. Второе место заняла Хэйли Баттэн из США. Третье — шведка Йенни Риссведс.