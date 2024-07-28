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Французская велогонщица Лекомте потеряла сознание после падения на Олимпиаде
Французская велогонщица Лоана Лекомте не сумела завершить гонку в дисциплине маунтинбайк, упав за несколько километров до финиша.
24-летняя спортсменка после падения потеряла сознание. По информации L'Equipe у нее диагностировали черепно-мозговую травму и травму челюсти.
Победительницей гонки стала соотечественника Лекомте Паули Ферран-Прево. Второе место заняла Хэйли Баттэн из США. Третье — шведка Йенни Риссведс.
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