Российского гребца вновь лишили олимпийской медали на самом финише. Но Петров бился как лев

Наш 22-летний каноист вновь пострадал из-за неправильного ветра.

Российский гребец Захар Петров не смог завоевать индивидуальную нейтральную, но все же при этом российскую медаль. 22-летний каноист стал только четвертым в финале каноэ-одиночек на 1000 м, хотя почти что до самого финиша шел на втором месте.

Олимпийские игры. Париж (Франция)

Гребля на байдарках и каноэ. Мужчины

Каноэ-одиночка, 1000 м. Финал

1. Мартин Фукса (Чехия) — 3.43,16

2. Исакиас Кейрос (Бразилия) — 3.44,33

3. Сергей Тарновский (Молдавия) — 3.44,68

4. Захар Петров (Россия) — 3.45,28

Надежды после полуфинала

Утром в своем втором полуфинале Петров стартовал очень резво, выйдя в лидеры. На четверти дистанции (250 метров) Захар шел первым, опережая чеха Мартина Фуксу на 0,13 секунды. Но уже на экваторе шел третьим в шести десятых от того же Фуксы. Впрочем, по регламенту для путевки в финал требовалось попасть в квартет лучших, что россиянин сделал с видимой легкостью. Он стал в своем заезде третьим, уступив Фуксе 1,3 секунды. С другой стороны, было не совсем понятно, экономил ли Петров силы или просто подустал на второй половине дистанции. Ответ должен был дать только финал, которого оставалось ждать менее двух часов.

Решающий заезд каноистов-одиночников на 1000 м был заключительным четвертым видом гребной программы дня. До выступления Захара и его соперников успели распределить медали, в частности, женщины в байдарках-двойках, где 35-летняя Лиса Кэрринтон из Новой Зеландии вместе с напарницей завоевала уже свою седьмую золотую олимпийскую медаль. Но при всем уважении к стахановским олимпийским подвигам Кэррингтон поклонников российской гребли в частности и спорта в целом куда больше интересовали перспективы Петрова. И финал с его участием получился весьма драматичным, очень сильно напомнившим то, что творилось днем ранее в финале каноэ-двоек на 500 метров с участием Захара и Алексея Коровашкова.

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Тогда россияне, выступавшие как индивидуальные нейтральные атлеты (AIN), на протяжении всей дистанции шли вторыми, однако на последних метрах пропустили итальянцев и испанцев. Представителям Италии они уступили 19 сотых секунды, а от испанской бронзы их и вовсе отделило только девять сотых.

«Обиднее не придумаешь. Ветер правый, а мы оба слева гребем. Нам очень тяжело было рулиться. Под конец лодка уходила вправо. Именно тот факт, что мы гребем с одной стороны, в итоге и сработал. В полуфинале ветра не было — первое время», — пожаловался «СЭ» на погоду тогда Коровашков. Петров с ним согласился. «Буквально за месяц собрали двойку. Ехали за победой. Не повезло с погодой. Но сделали все возможное, проехали достойно». А про перспективы в одиночке сообщил «СЭ» следующее: «Завтра проверим, что будет по погоде. Вдруг тоже будет правый ветер и не повезет».

Резвый старт и «деревянный» финиш

В одиночке Петров в нынешнем сезоне уже успел блеснуть и на чемпионате Европы, и в Кубке мира. В общем, показал, что, несмотря на юный возраст, способен на равных сражаться со звездами мирового каноэ. Стартовал Захар, как и в полуфинале, очень мощно. Пусть и не мощнее чеха Фуксы. Тот на сей раз лидерство не отдал никому с первых метров, а Захар, мчавшийся по соседней дорожке, уверенно шел вторым. Он выжимал из себя максимум, бился, старался. На отметке 250 м россиянин уступал чеху только 15 сотых, на 500 м — 1,34 секунды, на 750 м — 2,25.

Зато все остальные соперники вроде как были далеко позади, включая знаменитого бразильца, олимпийского чемпиона Токио Исакиаса Кейроса. Перед заключительным отрезком в 250 метров он проигрывал Петрову почти три секунды и шел только пятым. Но 30-летний Кейрос выдал удивительный финишный спурт, не только догнав Захара, но и привезя ему на заключительных метрах дистанции почти целую секунду. Бразилец и 31-летнего Фуксу мог достать, однако дистанции хватило только для серебра. Бронзовым призером стал 27-летний гребец из Молдавии Сергей Тарновский, опередивший Захара на шесть десятых секунды.

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Таким образом, второй день подряд 22-летний россиянин вместо настоящей добыл только обиднейшую деревянную медаль. И это, конечно, очень сильно расстроило. «Соперники очень сильные. Гонка получилась тяжелой. Снова ветер не в мою пользу — он «левый», а я, если можно так сказать, «правый». Приходилось рулить всю дистанцию из-за этого, и под конец я, что называется, нахватался. Сил не хватило», — объяснил не самый удачный финиш Петров. Увы, россияне на гребном канале Парижа явно проиграли в погодную лотерею, пусть и показали в целом достойные результаты.

Что же касается Захара, то в его возрасте сам факт борьбы за олимпийские медали уже приятен и почетен. И наверняка нынешний опыт поможет в будущем, невзирая на любой ветер, рассчитывать на награды крупнейших стартов. Пока же можно констатировать, что индивидуальные нейтральные атлеты из России завершили выступление в Париже с одной единственной наградой — серебром теннисисток Мирры Андреевой и Дианы Шнайдер в женском парном разряде.