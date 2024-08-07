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Участницу Олимпиады заставили закрасить надпись «Я украинка» на каноэ. Посчитали, что это пропаганда

Участницу Олимпиады-2024 заставили закрасить надпись «Я украинка» на каноэ
Отдел спорта «СЭ»
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Людмила Лузан и Анастасия Рыбачок.
Фото Reuters
Им тоже можно не все.

На Олимпийских играх в Париже новый околоспортивный скандал. Украинская каноистка Анастасия Рыбачок была вынуждена внести изменения в оформление своей лодки, потому что Международная федерация каноэ усмотрела пропаганду во фразе «Я украинка», нанесенной на корпус. Об этом в соцсетях сообщила компания BGV Group Management, спонсор Рыбачок.

«Как официальные партнеры каноистки Рыбачок и как болельщики с Украины, мы возмущены ситуацией, произошедшей на Олимпиаде-2024 в Париже, — говорится в заявлении компании. — Международная федерация каноэ усмотрела в надписи I am Ukrainian («Я украинка») на лодке Анастасии признаки пропаганды и заставила закрасить часть фразы».

Если верить опубликованному фото, от надписи осталось только Ukraini.

О деталях ситуации позже рассказал муж спортсменки Андрей Рыбачок. «Обычно перед соревнованиями есть процедура допуска лодки. Ее проверяют на предмет соответствия стандартам — размер, вес, — цитирует каноиста Суспільне Спорт.— Также обращают внимание на рисунки и надписи на лодках. На лодке Анастасии написано «Я украинка», и организаторы соревнований не пропустили эту лодку. Почему — разъяснений они не дали. Я так понимаю, что это расценили как пропаганду».

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Ранее спортсменка говорила, что осведомлена о запрете МОК на размещение лозунгов, связанных с СВО. При этом Рыбачок сознательно нанесла на каноэ фразу «Я украинка», так как она «указывает на принадлежность к Украине, что важно».

Рыбачок (в девичестве Четверикова) — серебряный призер Олимпийских игр 2020 года, чемпионка Европы и мира. В Париже она соревнуется в каноэ-двойке на дистанции 500 метров и каноэ-одиночке на 200 метров. Старт состязаний в одиночке для Рыбачок намечен на 8 августа.

Олимпиада
МОК
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