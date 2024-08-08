«Ехали за победой. Не повезло с погодой». Драма российских каноистов Коровашкова и Петрова

Наши спортсмены, несмотря на героическое преодоление трудностей, остановились в шаге от олимпийских медалей.

Олимпиада. Каноэ-двойка. 500 м. Финал

1. Лю Хао — Цзи Бовэнь (Китай) — 1.39,48

2. Габриэле Касадеи — Карло Таккини (Италия) — 1.41,08

3. Хоан Антони Морено — Диего Домингес (Испания) — 1.41,18

4. Захар Петров — Алексей Коровашков (Россия) — 1.41,27

В четверг, 8 августа, российские гребцы Алексей Коровашков и Захар Петров заняли четвертое место в финале заезда каноэ-двоек на 500 м на Олимпиаде в Париже. Россияне выиграли первый полуфинальный заезд, пройдя дистанцию за 1 минуту и 39,57 секунды. В финале держались на втором месте большую часть заезда, но уступили на фотофинише с результатом 1.41,27. Корреспондент «СЭ» вместе со спортсменами узнал об их финальном результате и успел расспросить россиян по горячим следам.

Погода не под «леваков»

— Четвертые? Полный ***! — начал Алексей Коровашко. — Может, фотофиниш посмотрят там? Обидно. Ветер правый, а мы оба слева гребем. Нам очень тяжело было рулиться. Под конец лодка уходила вправо. Именно тот факт, что мы гребем с одной стороны, в итоге и сработал. В полуфинале ветра не было — первое время.

— Были ли случаи, чтобы с одной стороны гребли и забирались высоко?

— Нет, не было.

— Какие у вас были мысли, когда на Олимпиаду допустили только вас с Захаром?

— Я сразу понял, что руки опускать не надо, надо пробовать. Мы оба профессионалы, у нас что-то да должно получиться. Что-то получилось. Если бы месяц назад сказали, что будем четвертые... Мало. Было бы у нас полгода, результат был бы лучше. Месяца недостаточно. Погода тут не под «леваков». Мне больше нечего сказать.

— Алексей, никто не понял, за что Ивана отстранили.

— Я сам не знаю. Спросите у Ивана.

— Ты выглядишь очень расстроенным.

— Просто устали. Ветер был правый. Нам приходится чаще рулиться. В полуфинале такого не было.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Проехали достойно

Захар Петров оказался менее эмоциональным, но в то же время назвал причину такого результата:

— Буквально за месяц собрали двойку. Ехали за победой. Не повезло с погодой. Но сделали все возможное, проехали достойно.

— Захар, этот результат добавляет злости на одиночку?

— Завтра проверим, что будет по погоде. Вдруг тоже будет правый ветер и не повезет.

— Надо построить забор какой-нибудь.

— Да, надо, чтобы трибуны построили.

— Было слышно, как орали русские голоса?

— Нет. Все просто орут.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Безусловно, гордимся ребятами

— Очевидно, в такой ситуации предъявлять претензии нашим гребцам глупо. Да этого никто и не делает, просто грустно, что вопреки всему ребята не выиграли олимпийскую медаль. Обидный результат. Безусловно, гордимся ребятами. Парни прошли такой путь, который не прошел ни один экипаж. Ребята молодцы! Поздравляем тренера Владимира Логинова, Алексея Коровашкова и Захара Петрова. Ребята сделали все, что могли. Спасибо им за эту работу! — сказал президент Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ Евгений Архипов «СЭ».

Золото в заезде двоек на 500 м завоевали Лю Хао и Цзи Бовэнь из Китая (1.39,48). Второе место у итальянцев Габриэле Касадеи и Карло Таккини (1.41,08). Бронзу завоевали испанцы Хоан Антони Морено и Диего Домингес (1.41,18). А у нейтральных россиян в каноэ остался последний шанс на медали в гребле — 9 августа у Петрова в каноэ-одиночках.