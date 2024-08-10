Биография Захара Петрова: жизнь и карьера участника Олимпийских игр в Париже
Захар Андреевич Петров
Дата рождения: 13 мая 2002 года.
Место рождения: Лашма, Рязанская область, Россия.
Вид спорта: гребля на байдарках и каноэ.
Специализация: каноэ.
Детство и юность Захара Петрова
Будущий участник Олимпийских игр родился в поселке Лашма Рязанской области в многодетной семье. Там же Захар начал заниматься спортом. Сначала он ходил на секцию по дзюдо, но впоследствии сделал выбор в пользу каноэ.
«С 13 лет я в гребле. Когда меня позвали в секцию, мой тренер Елена Васильевна Иванова сразу посадила меня на каноэ. Буквально через месяц меня уже отправили на сбор в Тверь. Мне было 13-14 лет, так что страшно не было. Все три месяца лета я провел на сборах, мне очень понравилось», — рассказывал Петров в интервью Дмитрию Губерниеву.
Позднее Захар понял, что гребля может быть для него не просто хобби, но и чем-то большим. Ради занятий спортсмен ездил по 40 километров в поселок Сынтул и обратно.
«Буквально [понял перспективу] в 2020 году, когда у меня начали появляться результаты. Я стал лучшим гребцом в каноэ, лидирую. Конкуренция в России есть, но и в других странах тоже. Нужно работать, чтобы побеждать», — сказал Петров Губерниеву.
Спортивная карьера Захара Петрова
В 2018 году юный спортсмен завоевал бронзу в заезде на каноэ на 5000 метров на турнире в Краснодаре и после этого был включен в юношескую сборную России. Подготовкой Петрова занимались тренеры из его родного Касимовского района Владимир Клинов и Елена Иванова.
После этого Захар успел дебютировать на международных соревнованиях. На первенстве мира россиянин завоевал три золота, серебро и бронзу, на первенстве Европы — четыре золота и серебро, а на этапах Кубка мира — золото и бронзу. Однако перед переходом Петрова на взрослый уровень началась пандемия коронавируса.
Захар не бросил тренировки и продолжал упорно работать. После паузы в мировом спорте спортсмен завоевал два золота и бронзу на первенстве мира, три первых места на первенстве Европы, а также в двойке с Кириллом Романовым взял золото и бронзу на этапе Кубка мира в Барнауле на дистанциях 500 и 1000 метров. Петрову присвоили звание мастера спорта России международного класса.
Однако затем российские спортсмены столкнулись с новым испытанием — отстранением от международных стартов. После введения санкций Захар продолжал тренироваться и завоевывать титулы. Он стал сильнейшим российским каноистом на олимпийских дистанциях 500 и 1000 метров.
В 2023 году молодой каноист выиграл четыре гонки на Кубке доброй воли в Москве, причем две из них — на олимпийских дистанциях. При этом Захар не потерял мотивацию после отстранения россиян.
«Мотивирует то, что нужно двигаться по жизни вообще. Нужно расти вверх, чтобы достигать результатов. На воду выхожу как всегда: спокойно вышел — отработал. И так весь год. Зачем грустить? Так вся жизнь пройдет в грусти», — заявил Петров Губерниеву.
Выступление Петрова на Олимпиаде в Париже
В мае 2024 года Захар стал победителем европейского отборочного турнира к Олимпийским играм в Париже в Венгрии, преодолев дистанцию 1000 метров за 3 минуты 47,02 секунды. Эти соревнования были единственной возможностью для россиян отобраться на Игры в Париже.
Петров также получил нейтральный статус, необходимый для выступления на Олимпиаде, а позднее уведомил Международный олимпийский комитет о согласии выступить на Играх-2024. Президент Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ Евгений Архипов в комментарии для «СЭ» тепло отзывался о молодом спортсмене.
«То, что Захар может хорошо выступать, мы знали! У него первые такие большие взрослые соревнования. Конечно, психология может давать разные варианты. Но здесь он собрался, для него не стала препятствием вот эта внешняя непростая обстановка, что он был в статусе индивидуального спортсмена. Хорошо выступил, взял определенный настрой, скорость. От начала и до конца лидировал. Молодец!» — сказал Архипов «СЭ».
На Олимпиаде Захар встал в пару с Алексеем Коровашковым, который из-за недопуска лишился своего привычного партнера — Ивана Штыля. При этом Петров и Коровашков отличались от соперников тем, что одни из немногих на таком высоком уровне гребли с одной стороны. Этот дуэт выиграл квалификационный заплыв с новым олимпийским достижением, а потом пробился в финал каноэ-двоек на 500 метров. В решающем заезде после второго места в середине дистанции россияне стали четвертыми и остались без медалей.
«Буквально за месяц собрали двойку. Ехали за победой. Не повезло с погодой. Но сделали все возможное, проехали достойно», — сказал «СЭ» Петров после заезда.
Захар также вышел в финал в каноэ-одиночке на 1000 метров. Однако и здесь россиянин остановился в шаге от пьедестала — шел вторым до заключительной сотни метров, но снова занял лишь четвертое место.
«Соперники очень сильные. Гонка получилась тяжелой. Снова ветер не в мою пользу — он левый, а я, если можно так сказать, правый. Приходилось рулить всю дистанцию из-за этого, и под конец я, что называется, нахватался. Сил не хватило», — заявил Захаров.
Достижения Захара Петрова
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победитель первенства Европы среди юниоров (2019)
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победитель первенства мира (2019, 2021)
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победитель первенства Европы (2019, 2021)
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победитель этапа Кубка мира (2021)
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бронзовый призер Спартакиады сильнейших (2022)
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победитель Кубка Братьев Агеевых (2023)
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победитель Алтайской регаты (2023)
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серебряный призер первенства Европы (2024)
Личная жизнь Захара Петрова
О деталях частной жизни российского спортсмена ничего не известно. Сам Захар не посвящал публику в подробности своих отношений, если таковые и есть. Также Петров не является активным пользователем социальных сетей — последние фотографии спортсмен выкладывал еще в 2021 году.
Социальные сети Захара Петрова
- Одноклассники
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