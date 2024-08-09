Биография Алексея Коровашкова: жизнь и спортивная карьера призера Олимпийских игр в Лондоне

Алексей Игоревич Коровашков

Дата рождения: 1 апреля 1992 года.

Место рождения: Степногорск, Украина.

Вид спорта: гребля.

Специализация: каноэ, 100 м.

Детство и юность Алексея Коровашкова

Будущий призер Олимпийских игр родился в поселке городского типа Степногорск на Украине, где на тот момент служил его отец. Когда Алексею было четыре года, его родители развелись. Коровашков вместе с мамой перебрался в Бендеры (Молдавия). Детство будущего спортсмена было бурным.

«Столько всего было! Переворачивались в лодке, тонули, где только не лазили детьми, стреляли в нас солью, орехи сбивали дубинкой, на меня падали. Однажды шел на тренировку, на рыбаков засмотрелся и упал в обрыв, сломал ногу. На тренировку всегда ходил тропами, где водятся ящерицы, очень любил их ловить. Потом отпускал или обменивал у друзей. Несколько лет подряд эти ящерки не могли спокойно погреться на камушках (смеется), пока не осталось уже ни одной», — рассказал Коровашков в интервью «Алтайскому спорту».

Спортивные таланты у Алексея заметил его школьный учитель физкультуры. Именно он убедил маму будущего спортсмена записать сына в греблю. Так с 10 лет Коровашков стал посещать секцию.

Алексей Коровашков в 2014 году. Фото Антон Сергиенко, архив «СЭ»

«Меня так и заметил первый тренер, который был нашим школьным физруком, а во второй половине дня тренировал детей на Днестре. Постоянно туда приглашал. Даже пришел к матери домой: «Отдайте его в греблю, я вижу у него хорошие данные, он резкий». За мамой всегда было последнее слово, и она согласилась. Сказала: «Ну, походишь недельку. Не понравится — уйдешь». И вот эта неделя растянулась уже на десять лет, думаю, когда же она закончится?» — приводит «Алтайский спорт» слова Коровашкова.

Первое время Алексей занимался под руководством Евгения Логвина в Бендерской школе гребли, затем некоторое время тренировался в Тираспольской СДЮШОР гребли и стрельбы у Вячеслава Соколенко. Позже Коровашков попал в Государственное училище олимпийского резерва — уже в городе Бронницы Московской области.

Спортивная карьера Алексея Коровашкова

В 2006 году спортсмен впервые оказался в составе молодежной сборной России и вскоре дебютировал на крупнейших международных стартах. За три года Алексей сумел завоевать восемь золотых медалей на юниорских европейских первенствах и пять — на чемпионате мира.

В 2009 году Коровашков начал выступать в составе взрослой сборной России. В 2008 и 2009 годах он выиграл первенство страны, а в 2010-м и 2012-м стал чемпионом России. В 2010 году Алексей на 1000 метров в каноэ-двойке завоевал серебро чемпионата Европы в Тразоне, а в 2011 году — золото ЧЕ в Белграде и золото чемпионата мира в эстафете одиночек на 4х200 м в венгерском Сегеде.

В 2012 году Коровашкова удостоили звания заслуженного мастера спорта России. Алексей также получил право выступить на Олимпийских играх в Лондоне, где вместе с Ильей Первухиным завоевал в двойках бронзу на коронной тысяче.

«Помню, на старте кто-то дернулся раньше времени, и я, решив, что будет фальстарт, отклонился назад. Но в этот момент стартовые ловушки упали и мы оказались среди отстающих. Но не запаниковали, не бросились вслед ушедшим лидерам сломя голову. А вот азербайджанцы, которые мощно стартовали, не выдержали высокого темпа. Мы их настигли где-то за 50 метров до финиша, когда они шли третьими. У меня мышцы сильно забились, просто делал рисунок веслом, а на себя уже не срывал. Азербайджанцы же еще слабее гребли. Так мы и завоевали бронзовые медали», — рассказал спортсмен в интервью «Алтайскому спорту».

Захар Петров и Алексей Коровашков на Олимпиаде в Париже. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

После Игр Коровашков успешно выступал вместе с Иваном Штылем и Ильей Первухиным, неоднократно побеждал на чемпионатах Европы и мира. В 2014-м каноист собрал три золота и серебро ЧМ в Москве. В 2015 году на Европейских играх в Азербайджане Алексей завоевал серебро в каноэ-двойках на дистанции 1000 метров. В том же году спортсмен на чемпионате мира в Италии выиграл заезд на 200 метров и завоевал для российской команды олимпийскую лицензию.

Однако выступить в Рио-де-Жанейро Коровашкову было не суждено. Пятикратный чемпион мира без объяснения причин не был допущен Международной федерацией гребли к участию в Олимпиаде-2016. Это решение сам гребец позже связал с возможным эффектом доклада Ричарда Макларена о допинговых нарушениях в российском спорте для Международного антидопингового агентства (ВАДА).

В 2017 году Коровашков был дисквалифицирован ВАДА на четыре года после обнаружения в его допинг-пробе запрещенного эритропоэтина (ЭПО). Спортсмен был уверен в своей невиновности и настоял на вскрытии пробы Б, которая также показала наличие допинга.

«Когда я узнал, что не прошел допинг-контроль, сразу погрузился в изучение материалов об этом препарате. Выяснил, что он для стайеров, а ведь я ходил спринтерскую дистанцию 200 метров... Я совершенно не представляю, как препарат, который был мне совершенно не нужен, попал в мой организм. В связи с этим возникает вопрос о справедливости. Я за чистый спорт. И, безусловно, ответственность в первую очередь лежит на спортсмене. Но довольно странно, когда у спринтера в пробе находят препараты, которые ему абсолютно не годятся... Очевидно, что мне самому не было никакого смысла загонять себя в яму, из которой не выбраться», — заявил Коровашков «КаноэСпорт».

Срок дисквалификации 29-летнего Коровашкова истек 9 августа 2021 года. Алексей был вынужден пропустить Олимпийские игры-2020 даже с учетом их переноса на год из-за пандемии коронавируса. Изначально спортсмен говорил, что принял решение завершить спортивную карьеру.

«Да. Мне запретили участвовать в Олимпийских играх в 2020 году, а без Олимпиады мне не интересно. Перерыв в восемь лет — это слишком долго. Если бы нашелся спонсор, который инвестировал бы в сборы и покупку лодки и весла, то, возможно, меня еще можно было бы уговорить...Но в целом без Олимпиады я серьезно заниматься спортом не готов. Эти игры были для меня всем, я шел к ним целенаправленно. И в Бразилии тоже, я думаю, класс показали бы, если бы не доклад Макларена. Если бы мне вдруг разрешили гоняться на Олимпиаде, то я и за год смог бы подготовиться к ней. Да я тогда и сам спонсора найду и начну тренироваться. Никто мне не откажет, все меня помнят, переживают за меня», — приводит «КаноэСпорт» слова Корешкова.

После завершения дисквалификации Алексей все же решил возобновить карьеру. По его словам, он нашел мотивацию и поддержку для возвращения в большой спорт.

«Мне предложили хороший контракт, я готовлю документы. Намерен вернуться в спорт, буду выступать за Владивосток. Больше месяца я готовился самостоятельно. Уведомление в РУСАДА о том, что намерен вернуться в спорт, уже также отправлено», — цитировало Коровашкова агентство ТАСС.

Спортсмен прошел новый олимпийский цикл и собирался выступить в Париже-2024 в двойке с Иваном Штылем. Однако при допуске россиян на Игры в качестве индивидуальных нейтральных атлетов по линии Международной федерации гребли и МОК опытная пара была разбита. Штыля не допустили на Игры без объяснения причин. В июле 2024 года стало известно, что Коровашков решил выступить вместе с 19-летним Захаром Петровым. Оба были допущены до участия и заявились в каноэ-двойках.

Захар Петров и Алексей Коровашков на Олимпиаде в Париже. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

«Я уведомил МОК о своем согласии выступить на Олимпийских играх в Париже, как и Захар Петров. Теперь жду от Международного олимпийского комитета подтверждение, которое уже получил мой товарищ по сборной», — сказал Коровашков ТАСС.

Незадолго до старта Игр тренер сборной России по гребле на байдарках и каноэ 40-летний Дмитрий Агеев погиб в ДТП. Для Алексея эта трагедия стала большим ударом, но ему удалось собраться и стартовать в Париже.

Коровашков и Петров напрямую прошли в полуфинал Игр, причем дуэт в своем заезде обновил олимпийское достижение для каноэ-двоек на 500 м — 1.38,65. Мировой рекорд в этой дисциплине (1.35,82) принадлежит Коровашкову, который установил его вместе с Штылем в 2014 году.

Россияне прошли полуфинал и попали в главный заезд. Однако в финале после второго места в середине дистанции стали лишь четвертыми и не дотянулись до медалей. После соревнований Алексей отметил, что им с Захаром сильно помешали погодные условия.

«Обидно. Ветер правый, а мы оба слева гребем. Нам очень тяжело было рулиться. Под конец лодка уходила вправо. Именно тот факт, что мы гребем с одной стороны, в итоге и сработал. В полуфинале ветра не было — первое время», — сказал Коровашков «СЭ».

Личная жизнь Алексея Коровашкова

Подробности личной жизни спортсмена неизвестны широкой публике. Алексей не афиширует свои отношения. В 2014 году Коровашков рассказывал, что у него есть девушка, которая родом из Приднестровья и учится на стоматолога.

Однако неизвестно, есть ли у спортсмена возлюбленная на данный момент.

Достижения Алексея Коровашкова