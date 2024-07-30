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Гребля на байдарках и каноэ

Париж-2024

Сегодня, 16:29

Тренера сборной Франции по гребле задержали за мочеиспускание на улице Парижа

Алина Савинова
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Национальная полиция Франции.
Фото Global Look Press

Тренера Французской федерации гребли на байдарках и каноэ Гийома Берже арестовали после того, как он справил нужду на улице в Париже, сообщает Le Parisien.

По информации источника, полицейские уличили 33-летнего мужчину в непристойном поведении около 3 часов ночи по местному времени. Берже начал оказывать сопротивление сотрудникам правоохранительных органов и наносить им удары по голове. Одному из полицейских пришлось применить электрошоковый пистолет. Хотя оружие не сумело дать желаемый эффект, тренер в конечном итоге был задержан.

Отмечается, что после данного инцидента Французская федерация гребли на байдарках и каноэ намерена уволить Берже.

Олимпийские игры в Париже проходят с 26 июля по 11 августа. В соревнованиях принимают участие 206 национальных олимпийских комитетов и сборная беженцев.

Источник: https://www.leparisien.fr/jo-paris-2024/un-entraineur-de-la-federation-francaise-de-canoe-kayak-en-garde-a-vue-apres-des-violences-sur-des-policiers-30-07-2024-XSXWOVUB6FEXVGTHLARLGNQMNQ.php
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