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Гребля на байдарках и каноэ

Париж-2024

Сегодня, 18:00

Тренер рассказал, что Польша лишила призера Олимпиады белоруса Золотого возможности выступать на своей лодке

Виктория Кравченко
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Личный гребца Евгения Золотого Андрей Щемелев заявил, что инвентарь гребца не смог пересечь белорусско-польскую границу из-за введенных в начале июля санкций.

«Почему не в Париже сейчас? Я должен был поехать туда на машине вместе с лодками, но нам не дали проехать польскую границу, так как с 2 июля лодки попали под санкции, да и с прицепами из Белоруссии с начала июля нельзя заезжать в Евросоюз. Все наши аргументы, что везем лодки на Олимпиаду, на таможенников не подействовали», — цитирует Щемелева ТАСС.

3 августа белорусский гребец Золотой занял 2-е место и стал серебряным призером в соревнованиях среди мужчин-одиночников на Олимпийских играх.

Источник: ТАСС
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