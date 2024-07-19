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Гребля на байдарках и каноэ

Париж-2024

Сегодня, 13:30

Российских гребцов лишили одной из квот в официальном документе Олимпиады

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
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Захар Петров
Захар Петров.
Фото Соцсети

На сайте Международной Федерации гребли и каноэ отсутствует квота России на дистанции 1000 метров каноэ-одиночки, которую получил Захар Петров, изучил «СЭ». В документе под названием «финальное распределение квот» есть цифра «2» напротив участников в каноэ-двойках на 500 метрах (там квоту завоевали Коровашков/Штыль), однако напротив дистанции 1000 метров стоит «0».

Пока неизвестно, может ли это означать неучастие россиян в данном виде программы.

В олимпийской программе по гребле от России примут участие три спортсмена — Алексей Коровашков, Захар Петров и Олеся Ромасенко.

Алексей Коровашков. Российские гребцы могут провести на Олимпиаде больше заездов, чем ожидается
Сборная России по гребле
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