Российские каноисты Коровашков и Петров вышли в финал Олимпиады

Российские гребцы Алексей Коровашков и Захар Петров вышли в финал Олимпиады в соревнованиях каноэ-двоек.

Спортсмены выиграли первый полуфинальный заезд, пройдя дистанцию в 500 метров за 1 минуту и 39,57 секунды.

Вместе с ними в финал вышли Балаш Адольф и Джонатан Даниэль Хайду (Венгрия), занявшие второе место, а также Исакиас Гимараеш Кейруш и Джеки Насименту (Бразилия), финишировавшие третьими.

Финальный заплыв в соревнованиях каноэ-двоек состоится в четверг, 8 августа и начнется в 14.30 (мск).