Российские каноисты будут выступать не на своих лодках на Олимпиаде

Старший тренер сборной России по гребле на каноэ Владимир Логинов сообщил, что российские спортсмены будут выступать на Олимпийских играх-2024 не на своих лодках.

Ранее олимпийские лицензии завоевали каноисты Захар Петров, Алексей Коровашков, Иван Штыль и Олеся Ромасенко. Все спортсмены выступят на Играх в Париже в нейтральном статусе.

«Что касается доставки инвентаря, то обычно мы всегда возим свои лодки и выступаем на них. А сейчас в Париже придется как-то приспосабливаться, что также вызовет небольшие трудности, но я думаю, что это решаемая проблема. Будем договариваться с производителями лодок, чтобы они нам предоставили инвентарь уже на месте», — цитирует Логинова ТАСС.

В декабре 2023-го МОК допустил россиян к участию в Олимпиаде в нейтральном статусе и только в индивидуальных дисциплинах. При этом российских атлетов не допустят на церемонию открытия Игр, также они не будут упомянуты в медальной таблице.

Летние Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.