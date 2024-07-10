Российские гребцы на Олимпиаде в Париже смогут выступить в трех дисциплинах

Российские каноисты смогут выступить в трех дисциплинах на Олимпиаде-2024 в Париже. Об этом сообщил ТАСС тренер национальной команды Владимир Логинов.

«После допуска Ромасенко наши спортсмены имеют возможность выступить в трех дисциплинах: в мужской и женской каноэ-одиночках, а также в мужской каноэ-двойке. Ромасенко сейчас тренируется на канале в Крылатском, Коровашков и Петров находятся на сборе в подмосковной Рузе, где у них проходит очень непростой процесс слаживания нового экипажа», — подчеркнул Логинов.

Ранее олимпийские лицензии завоевали каноисты Захар Петров, Алексей Коровашков, Иван Штыль и Олеся Ромасенко. Все спортсмены выступят на Играх в Париже в нейтральном статусе.