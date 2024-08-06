Олимпиада
Календарь Медальный зачет Новости Статьи Париж-2024
Пекин-2022
Пхенчхан-2018
Токио-2020
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Милан-2026
Главная
Олимпиада
Париж-2024
Гребля на байдарках и каноэ

Париж-2024

Сегодня, 11:34

Российские каноисты Коровашков и Петров вышли в полуфинал на дистанции 500 м

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Алексей Коровашков и Захар Петров.
Фото AFP

Российские гребцы Алексей Коровашков и Захар Петров выиграли первый заплыв квалификации на каноэ на 500 метров.

Они показали время 1 минуты 38,65 секунды, установив олимпийский рекорд. Показатель держался с августа 2004-го. Тогда китайский дуэт преодолел дистанцию за 1.38,91.

Коровашков и Петров вышли в полуфинал. Также в следующую стадию отобрались итальянцы Габриэле Касадеи и Карло Таккини, показав время 1.39,17.

В следующем заплыве олимпийский рекорд россиян побил китайский дуэт Хао Лю/Боуэн Джи — 1.37,40.

Полуфиналы пройдут 8 августа. Начало — в 12.20 мск

Российские каноисты Алексей Коровашков и&nbsp;Захар Петров. Олимпиада-2024: Коровашков и Петров — в полуфинале, китайцы побили олимпийский рекорд россиян. Онлайн-трансляция 6 августа
Олимпиада
Алексей Коровашков
1
4
Читайте также
Зять Билла Гейтса снялся с турнира на Олимпиаде из-за травмы лошади
Теннисист Чуцинь провалился на Олимпиаде-2024 из-за сломанной ракетки
Состояние здоровья Шестерова пока не позволяет избрать ему меру пресечения
Станкович раскрыл проблему Угальде, президент РПЛ вступился за Соболева
Мэр Хиросимы процитировал Горбачева на церемонии памяти жертв бомбардировок
В СМИ сообщили о приобщении к делу Булгакова содержимого банковских ячеек
Популярное видео
РПЛ: видео голов 3-го тура 5 августа
Новый «Куньлунь», «Динамо» продало Коновалова
РПЛ: видео голов 3-го тура 4 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
Кузнецов: переход в СКА / переезд в Питер / проблемы со здоровьем
Барабанов вернулся в Россию, Гусев остался в «Динамо»
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
Евгений Кузнецов подписал контракт со СКА
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
Лучший молодой вратарь покидает КХЛ
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
Войнов перешел из «Ак Барса» в «Торпедо»
Ткачев выбыл на полгода после тяжелой травмы
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
Жафяров — об «Ак Барсе» и переходе в «Барыс»
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
Никита Зайцев — об НХЛ и контракте со СКА
Бурдасов стал не нужен «Трактору»
Хантер Миска — новый вратарь московского «Динамо»
Бурдасов планирует играть за «Трактор»
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2024: допуск на Игры в Париж — кто поедет?
Глава Всероссийской федерации гребли — о результате Коровашкова и Петрова: «Все возвращается на круги своя»
Кормье: «Печально, что русские борцы не допущены. Это бросит тень на победителей Олимпиады»
Гребля на байдарках и каноэ на Олимпиаде 2024: смотреть трансляцию соревнований 6 августа
Олимпиада, ты точно в Париже? Взгляд Дарьи Исаевой на Игры-2024
Космос от Дюплантиса и россияне на Елисейских полях. Обзор событий на Олимпиаде
Расписание Олимпиады 6 августа: время начала матчей и соревнований — где смотреть трансляции
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Гребля на байдарках и каноэ на Олимпиаде 2024: смотреть трансляцию соревнований 6 августа

Китайские гребцы побили олимпийский рекорд Коровашкова и Петрова на Олимпиаде
Новости
RSS RSS
Все новости