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Ромасенко: «Проживание в Олимпийской деревне нормальное, питание нравится, кондиционеры переносные»

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
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Российская каноистка Олеся Ромасенко рассказала о жизни в Олимпийской деревне на Играх-2024.

— Живем в Олимпийской деревне, проживание нормальное, питание нравится, кондиционеры переносные, но пока не жарко, я не пользовалась. Даже морозит в автобусах. Стандартная организация для чемпионатов мира наших по гребле. Перелет тоже отличный, хотя ночной был тяжелый. Лодки наши были уже в Европы, наша федерация продумала все заранее, проблем с доставкой не было. На этом канале я, правда, гребу первый раз, — сказала Ромасенко.

Ранее британский пловец Адам Пити раскритиковал качество еды в Олимпийской деревне в Париже. По его словам, атлеты находят червей в некоторых блюдах.

Российские и белорусские спортсмены выступают на Играх в Париже под нейтральным флагом.

Олимпиада
Олеся Ромасенко
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