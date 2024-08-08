Гребчиха Ромасенко: «С украинскими спортсменами не разговариваем»

Российская участница Олимпиады Олеся Ромасенко ответила на вопрос «СЭ» о контактах с украинской сборной. В прошедшем четвертьфинале спортсменка вышла на старт на соседних дорожках с Анастасией Рыбачок, которая ранее хотела нанести на лодку надпись «я украинка».

— С украинскими спортсменами пересекаемся часто: в столовой, других местах. Но мы стараемся не разговаривать, не заводить диалог, чтобы не поднимать больные темы. Никто друг друга не провоцирует — ни на разговоры, ни на конфликты.

С иностранными спортсменами все нормально, с девушками из Польши сегодня говорили, принимала от них поздравления, несмотря на результат. Все грустят из-за ситуации, говорят: сейчас мы тебя подтолкнем! (смеется) — сказала Ромасенко.

Россиянка выбыла из борьбы в четвертьфинале на дистанции 200 м на каноэ.