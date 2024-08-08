Ромасенко: «Готовилась к Олимпиаде как слепой котенок»

Российская гребчиха Олеся Ромасенко объяснила неудачу на Олимпиаде тем, что готовилась к соревнованиям меньше месяца.

— Дистанции не хватило в конце?

— Это более спринтерская дистанция. Здесь надо быть мощным. А мне силенок не хватает чуть-чуть. Может за счет скорости добирать, но опять-таки это только в соперничестве. Нужно много международных стартов и тогда уже корректируешь подготовку. А так я работала как слепой котенок. Прикидывала, какую направленность делать на тренировках.

— Ты же не готовилась, получается, к Играм?

— Вообще, по сути, я готовилась конкретно к Олимпиаде, как только взяла лицензию. По сути, и месяца не было. Если бы мне сказали: «Олесь, ты сто процентов едешь», тогда бы уже сразу с весны начала.

Конечно, все равно старалась готовиться с прицелом и на Олимпиаду, и на внутренни отборы, потому что я могла выступить и на Играх БРИКС. Плюс думала стартовать на чемпионате России, потом в последний момент пришлось отказаться, чтобы не сбивать подготовку лишним стартом. То есть я там должна была выйти на пик. А это зависит от объемов и направленности нагрузок.

Здесь чуть-чуть скорости не хватает. В четвертьфинале уже стала шустрее. Посмотрела видео, сравнила. У нас сейчас хорошо работают аналитики, все на WhatsApp сбрасывают, просчитывают и дают рекомендации. Также сейчас нам помогает Елена Исхакова (генеральный секретарь Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ, — прим. «СЭ») и Анна Боброва. Они молодцы, очень четко сработали. Не успевала ни над чем задуматься — все уже было сделано. Оставалось только выйти и отработать, — рассказала Ромасенко «СЭ».

Россиянка выбыла из борьбы в четвертьфинале на дистанции 200 метров на каноэ. Ромасенко получила право выступать на Олимпиаде после отстранения представительницы Польши Дороты Боровски, в допинг-пробе которой перед Играм был обнаружен анаболический стероид — клостебол. Однако спортсменка сумела доказать, что вещество попало в организм случайно, и также участвует в соревнованиях в Париже.