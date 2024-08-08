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Париж-2024

Сегодня, 16:35

Ромасенко: «О моем участие в Олимпиаде было больше отрицательных отзывов»

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
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Пловчиха Олеся Ромасенко в комментарии для «СЭ» рассказала, что испытывала много неприятных эмоций после отбора на Игры в Париже.

— Какой-то хейт начался, когда СМИ выложили информацию, что я приняла приглашение МОК. И все.

— То есть вы его не прочувствовали?

— Нет, я читала статейки-то (Смеется.). Было больше отрицательных отзывов, чем положительных.

— Но вам было все равно?

— Нет-нет, конечно, не все равно. Приходилось через грусть, печаль, тоску все равно идти вперед.

Россиянка выбыла из борьбы на Олимпиаде в Париже в четвертьфинале. Она выступала на дистанции 200 м на каноэ.

Олеся Ромасенко
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