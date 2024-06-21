Отстраненный от олимпийского отбора российский спортсмен призвал поддержать тех, кто поедет на Игры в Париж

Российский каноист Михаил Павлов в интервью «СЭ» поделился мнением о целесообразности участия на Олимпиаде в Париже российским спортсменам.

«Я переживаю в целом за нашу команду, за всех ребят. Пускай борются, пусть приносят медали. Это ведь для страны, давайте их поддержим. Считаю, что это личное дело, ехать или нет. Понимаете, кто-то вообще 20 лет шел к тому, чтобы поехать на Олимпиаду. Так что почему бы и нет.

У каждого своя жизнь, свой путь, своя карьера. Каждый сам его выбирает и идет к нему до последнего», — сказал Павлов.

Михаила Павлова в последний момент сняли с олимпийского отбора. Вместо Павлова на олимпийский отбор заявились Иван Штыль и Алексей Коровашков и выиграли квоту для участия в Играх в Париже.