Олимпийский чемпион Федоровцев рассказал, что не будет смотреть Игры в Париже

Олимпийский чемпион по академической гребле Сергей Федоровцев рассказал «СЭ», что будет выборочно следить за результатами летних Игр в Париже.

— Уже стартовали предварительные соревнования на Олимпиаде в Париже. Сейчас идет широкая дискуссия, стоит ли смотреть Игры. Как вы считаете?

— Я лично смотреть Олимпиаду не стану. Буду следить за результатами в своем виде спорта и в нескольких других, которые мне интересны, в том числе в волейболе. Возможно, в волейболе какие-то игры понаблюдаю. Но не будет так, как раньше, когда я смотрел все виды спорта. Наверное, для меня такое впервые.

— Дело в отсутствии российской сборной?

— В первую очередь да. Неинтересно. Но, естественно, там, где россияне будут выступать, тоже послежу. В Париже несколько наших гребцов-каноистов соревнуются. Посмотрю, — сказал Федоровцев «СЭ».