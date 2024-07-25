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Париж-2024

Сегодня, 19:50

Олимпийский чемпион Федоровцев рассказал, что не будет смотреть Игры в Париже

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Олимпийский чемпион по академической гребле Сергей Федоровцев рассказал «СЭ», что будет выборочно следить за результатами летних Игр в Париже.

— Уже стартовали предварительные соревнования на Олимпиаде в Париже. Сейчас идет широкая дискуссия, стоит ли смотреть Игры. Как вы считаете?

— Я лично смотреть Олимпиаду не стану. Буду следить за результатами в своем виде спорта и в нескольких других, которые мне интересны, в том числе в волейболе. Возможно, в волейболе какие-то игры понаблюдаю. Но не будет так, как раньше, когда я смотрел все виды спорта. Наверное, для меня такое впервые.

— Дело в отсутствии российской сборной?

— В первую очередь да. Неинтересно. Но, естественно, там, где россияне будут выступать, тоже послежу. В Париже несколько наших гребцов-каноистов соревнуются. Посмотрю, — сказал Федоровцев «СЭ».

Сергей Федоровцев (справа) с&nbsp;женой Екатериной (слева) и&nbsp;дочерью Марией (в&nbsp;центре). «Ситуации в мире бывают разные, но такая мера — перебор». Олимпийский чемпион — о недопуске россиян на Игры-2024
Олимпиада
Сергей Федоровцев
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