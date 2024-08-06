Каноистка Ромасенко: «У Коровашкова и Петрова хороший шанс на золото на Играх-2024»

Российская каноистка Олеся Ромасенко поделился мнением о результате российских гребцов в квалификации Олимпиады-2024.

Алексей Коровашков и Захар Петров выиграли первый заплыв на каноэ на 500 метров и вышли в полуфинал. Они показали время 1 минуты 38,65 секунды, установив олимпийский рекорд. Однако во втором заплыве их рекорд побил китайский дуэт Хао Лю и Боуэн Джи (1.37,40).

— Шансы Коровашкова и Петрова? Прецедент нечастый, что гребут с одной стороны, но такое бывает, в основном женщины гребут так, потому что гребчих меньше, чем гребцов-мужчин. В таком случае выбирают сторону более сильного гребца. Но в таком формате выигрывают. Думаю, у ребят хороший шанс на победу, — ответила Ромасенко на вопрос «СЭ».

Полуфиналы пройдут 8 августа. Начало — в 12.20 мск.