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Париж-2024

Сегодня, 15:40

Коровашков: «Почему не допустили Штыля? У него лучше спросить»

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Российский гребец Алексей Коровашков в комментарии для «СЭ» признался, что не знает, почему к Олимпиаде не допустили Ивана Штыля.

— Алексей, никто не понял, за что Ивана отстранили.

— Я сам не знаю. Спросите у Ивана.

— Выглядите очень расстроенным.

— Просто устали. Ветер был правый. Нам приходится чаще рулиться. В полуфинале такого не было, — сказал Коровашков «СЭ».

В дуэте с Захаром Петровым он занял четвертое место в соревнованиях каноэ-двоек на дистанции 500 м на Играх в Париже. Золото выиграли Лю Хао и Дзи Боуэн из Китая.

Алексей Коровашков
Захар Петров
Иван Штыль
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