Российский каноист Первухин: «Довольно быстро понял, что мне не светит поездка на Олимпиаду-2024»

Бронзовый призер Олимпиады по гребле Илья Первухин поделился мнением о недопуске на Игры-2024 в Париже.

«Довольно быстро понял, что мне не светит поездка на Олимпиаду в Париж. Я же все-таки спортсмен общества «Динамо», капитан Росгвардии. А это сразу противоречило критериям МОК. Так что шансов поехать в Париж у меня не было. Жаль. Я считаю, что спорт вне политики. Точнее, должен быть вне политики. Мы должны честно соревноваться с другими спортсменами. И всегда честно к этому готовимся. Не понимаю, почему лишают нас этого права.

Но, к сожалению, пока только в двух Олимпиадах получилось принять участие — в Лондоне-2012 и Рио-де-Жанейро-2016. В Токио-2020 не прошел отбор — чуть проиграли с моим напарником Кириллом Шамшуриным. Хотя были хорошо готовы. А на ближайшую Олимпиаду шансов отобраться не было. Поэтому в этом сезоне из международных соревнований только на Играх БРИКС участвовал. В остальном только внутренние старты», — приводят «Известия» слова Первухина.

В апреле 2023 года Международная федерация каноэ (ICF) допустила российских и белорусских спортсменов на турниры в нейтральном статусе, без флага и гимна.