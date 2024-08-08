Губерниев — о четвертом месте Петрова и Коровашкова: «Респект и уважуха ребятам»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» отреагировал на четвертое место российских гребцов Алексея Коровашкова и Захара Петрова в каноэ-двойках на Олимпиаде в Париже.

Россияне держались на втором месте большую часть заезда, но уступили на финише. Их результат — 1.41,27.

«Ужасно обидно, конечно. Просто невероятный был заезд. Спор абсолютно равных соперников в сражении за медали, но чуть-чуть совсем не хватило. Девять сотых, ну что это такое? Казалось, они уже шли к медалям, но на финише проиграли. Тем не менее, я все равно восторгаюсь ребятами. Сесть совсем недавно в двойку, это ведь новый экипаж, и так бороться за медали. Они мужики. Респект и уважуха им: и Захарову, и Петрову. Они образец спортивного духа и настоящей борьбы. Безусловно, обидно, что без медалей, но я ими горжусь», — сказал Губерниев «СЭ».

Золото выиграли Лю Хао и Дзи Боуэн из Китая (1.39,48). Второе место у итальянцев Габриэле Касадеи и Карло Таккини (1.41,08). Бронзу завоевали испанцы Хоан Антони Морено и Диего Домингес (1.41,18).

(Денис Сафронов)