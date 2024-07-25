Гребной слалом на Олимпиаде 2024: расписание соревнований Игр в Париже

Летние Олимпийские игры 2024 стартовали 24 июля и завершатся 11 августа в Париже (Франция). Соревнования по гребному слалому пройдут с 27 июля по 5 августа. Будут разыграны 6 комплектов наград среди мужчин и женщин. Также в 2024 году впервые в истории состоятся мужские и женские соревнования по экстрим-слалому.

Расписание гребного слалома на Олимпийских играх в Париже

27 июля, суббота

16.00. Мужчины. Каноэ-одиночка. Предварительные заезды

16.50. Женщины. Байдарка-одиночка. Предварительные заезды

28 июля, воскресенье

16.30. Женщины. Байдарка-одиночка. Полуфинал

18.45. Женщины. Байдарка-одиночка. Финал

29 июля, понедельник

16.30. Мужчины. Каноэ-одиночка. Полуфинал

18.20. Мужчины. Каноэ-одиночка. Финал

30 июля, вторник

16.00. Женщины. Каноэ-одиночка. Предварительные заезды

17.00. Мужчины. Байдарка-одиночка. Предварительные заезды

31 июля, среда

16.30. Женщины. Каноэ-одиночка. Полуфинал

18.25. Женщины. Каноэ-одиночка. Финал

1 августа, четверг

16.30. Мужчины. Байдарка-одиночка. Полуфинал

18.30. Мужчины. Байдарка-одиночка. Финал

4 августа, воскресенье

16.30. Мужчины. Экстремальный слалом. Предварительные заезды

17.45. Женщины. Экстремальный слалом. Предварительные заезды

5 августа, понедельник

16.30. Женщины. Экстремальный слалом. Четвертьфинал

16.52. Мужчины. Экстремальный слалом. Четвертьфинал

17.15. Женщины. Экстремальный слалом. Полуфинал

17.28. Мужчины. Экстремальный слалом. Полуфинал

17.55. Женщины. Экстремальный слалом. Финал

17.55. Мужчины. Экстремальный слалом. Финал