Олимпиада
Календарь Медальный зачет Новости Статьи Париж-2024
Пекин-2022
Пхенчхан-2018
Токио-2020
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Милан-2026
Главная
Олимпиада
Париж-2024
Гребля на байдарках и каноэ

Париж-2024

Сегодня, 13:00

Гребной слалом на Олимпиаде 2024: расписание соревнований Игр в Париже

Опубликовано расписание соревнований по гребному слалому на Олимпиаде
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Фото Global Look Press

Летние Олимпийские игры 2024 стартовали 24 июля и завершатся 11 августа в Париже (Франция). Соревнования по гребному слалому пройдут с 27 июля по 5 августа. Будут разыграны 6 комплектов наград среди мужчин и женщин. Также в 2024 году впервые в истории состоятся мужские и женские соревнования по экстрим-слалому.

Расписание гребного слалома на Олимпийских играх в Париже

27 июля, суббота

16.00. Мужчины. Каноэ-одиночка. Предварительные заезды

16.50. Женщины. Байдарка-одиночка. Предварительные заезды

28 июля, воскресенье

16.30. Женщины. Байдарка-одиночка. Полуфинал

18.45. Женщины. Байдарка-одиночка. Финал

29 июля, понедельник

16.30. Мужчины. Каноэ-одиночка. Полуфинал

18.20. Мужчины. Каноэ-одиночка. Финал

30 июля, вторник

16.00. Женщины. Каноэ-одиночка. Предварительные заезды

17.00. Мужчины. Байдарка-одиночка. Предварительные заезды

31 июля, среда

16.30. Женщины. Каноэ-одиночка. Полуфинал

18.25. Женщины. Каноэ-одиночка. Финал

1 августа, четверг

16.30. Мужчины. Байдарка-одиночка. Полуфинал

18.30. Мужчины. Байдарка-одиночка. Финал

4 августа, воскресенье

16.30. Мужчины. Экстремальный слалом. Предварительные заезды

17.45. Женщины. Экстремальный слалом. Предварительные заезды

5 августа, понедельник

16.30. Женщины. Экстремальный слалом. Четвертьфинал

16.52. Мужчины. Экстремальный слалом. Четвертьфинал

17.15. Женщины. Экстремальный слалом. Полуфинал

17.28. Мужчины. Экстремальный слалом. Полуфинал

17.55. Женщины. Экстремальный слалом. Финал

17.55. Мужчины. Экстремальный слалом. Финал

Полный календарь соревнований летних Олимпийских игр 2024 в Париже по видам спорта и дням доступен в разделе нашего сайта.

Золотая медаль Олимпиады-2024 в&nbsp;Париже. Программа Олимпиады-2024: какие виды спорта и сколько медалей будет разыграно
Олимпиада
0
Читайте также
Главу НОК Польши раскритиковали за объятия перед Олимпиадой с 17-летней спортсменкой
Работу спортивного директора «Спартака» Амарала назвали провальной
Губернатор Калужской области сообщил о крушении вертолета Ми-28
Защитник ЦСКА Илья Агапов: «Приход Николича воспринял позитивно, у меня будет шанс»
На Украине испугались «перезагрузки» отношений США и России при Трампе
В Грузии заявили о новом фронте конфликта с РФ в случае победы оппозиции на выборах
Популярное видео
Хантер Миска — новый вратарь московского «Динамо»
Бурдасов планирует играть за «Трактор»
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
«Торпедо» больше не ждет новичков
Максим Комтуа подписал контракт с «Динамо» / Новые правила КХЛ
Вадим Шипачев: уход из «Ак Барса», Билялетдинов, переезд в Минск
«Каролина» выставила Кузнецова на драфт отказов
СКА не будет играть на самой большой арене в мире
Евгений Кузнецов может продолжить карьеру в СКА
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 9
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Российского гребца Штыля, получившего нейтральный статус от федерации, не допустили к Олимпиаде

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости