Полуфиналы и финалы в гребле на байдарках и каноэ пройдут 9 августа на Олимпийских играх

В пятницу, 9 августа, на Олимпийских играх в Париже пройдут полуфиналы и финалы в гребле на байдарках и каноэ. «СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию соревновательного дня парижских Игр.

Прямые трансляции соревнований Олимпиады-2024 в Париже на Россию доступны онлайн на сайте Международного олимпийского комитета (МОК) в русскоязычной версии портала (комментарии — на английском языке).

Россиянин Захар Петров выступит в решающих соревнованиях каноэ-одиночки. Ранее спортсмен показал второй результат в предварительной гонке на каноэ на дистанции 1000 метров и напрямую вышел в полуфинал Олимпийских игр 2024 года в Париже.

Гребля на байдарках и каноэ на Олимпиаде 2024: смотреть трансляцию соревнований 9 августа

11.30 Женщины. Каноэ-двойки 500 м. Полуфиналы

11.50 Женщины. Байдарки-двойки 500 м. Полуфиналы

12.10 Мужчины. Байдарки-двойки 500 м. Полуфиналы

12.30 Мужчины. Каноэ-одиночки 1000 м. Полуфиналы

13.50 Женщины. Каноэ-двойки 500 м. Финал

14.10 Женщины. Байдарки-двойки 500 м. Финал

14.30 Мужчины. Байдарки-двойки 500 м. Финал

14.50 Мужчины. Каноэ-одиночки 1000 м. Финал

Полный календарь соревнований летних Олимпийских игр 2024 в Париже по видам спорта и дням доступен в разделе нашего сайта.