Глава Всероссийской федерации гребли: «Если ребята завоюют любую медаль на Олимпиаде, то будут героями»

Президент Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ Евгений Архипов в комментарии для «СЭ» поделился ожиданиями от выступления россиян на Олимпиаде в Париже.

В олимпийской программе по гребле примут участие три спортсмена из России — Алексей Коровашков, Захар Петров и Олеся Ромасенко.

«Мое понимание успеха на этой Олимпиаде — это любые медали. Надеюсь, что у нас получится завоевать медали. Сложная ситуация в том, что у нас не допустили ключевого спортсмена. Если ребята завоюют любую медаль, то они будут героями», — сказал Архипов «СЭ».

Летние Олимпийские игры-2024 пройдут в столице Франции с 26 июля по 11 августа.