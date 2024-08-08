Глава Всероссийской федерации гребли назвал россиянку Ромасенко никчемной спортсменкой

Президент Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ (ВФГБК) Евгений Архипов прокомментировал выступление Олеси Ромасенко на Олимпиаде-2024.

Россиянка выбыла из борьбы в четвертьфинале на дистанции 200 м на каноэ.

«Абсолютно никчемная спортсменка. Как она Игры попала — непонятно, но это уровень нашего женского каноэ. Может, если бы у нас не было тяжелой истории отбора, поехала бы другая спортсменка. Ромасенко надо уже заканчивать с большим спортом и переходить в туризм», — приводит слова Архипова сайт matchtv.ru.

Ранее Ромасенко осталась недовольна своим результатом на Олимпиаде в Париже.