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Российский дзюдоист, которого МОК допустил до Олимпиады, сменил гражданство. Теперь Махмадбеков представляет ОАЭ

Российский дзюдоист Махмадбеков сменил спортивное гражданство на ОАЭ
Артемий Кутейников
Корреспондент отдела ставок
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Махмадбек Махмадбеков (в синем).
Фото Global Look Press
Четырехкратный чемпион серии «Большой шлем» теперь будет выступать за другую сборную.

Российский дзюдоист Махмадбек Махмадбеков сменил спортивное гражданство и теперь будет представлять ОАЭ. Под нашим флагом спортсмен стал четырехкратным победителем турниров серии «Большой шлем» и мог поехать на Олимпиаду в Париже. Сам Махмадбеков уже объяснил поступок.

 
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«Теперь настало время принять решение, которое снова поменяет мою жизнь, — написал дзюдоист в соцсетях. — Это решение было непростым, но мои амбиции не дали мне выбора, я не могу пожертвовать всем, через что я прошел. Это было самое долгое и тяжелое лето в моей жизни. Тяжелое в эмоциональном плане. Но все, что нас не убивает, делает нас сильнее.

Также мне было очень тяжело покинуть сборную, я вырос в ней, мой путь начался еще в 15 лет в юношах, и целых девять лет я представлял Россию на международной арене. Я все так же люблю эту страну, там у меня все мои близкие друзья, я благодарен каждому тренеру сборной и Федерации дзюдо РФ, они все люди с большой буквы.

Вы даже не представляете, как тяжело было принять такое решение, ведь вся моя жизнь была с этими людьми, это моя семья. Как бы там ни было, я думаю, они меня понимают, возможно, не все. Но если я хотел достичь тех результатов, к которым я стремлюсь, я должен был это сделать».

Фото Global Look Press

Спортсмен отметил, что прошедшее лето получилось для него очень тяжелым. Вероятно, он имел в виду неоднозначную ситуацию с Олимпиадой, на которую он мог поехать, но не попал на турнир из-за отказа Федерации дзюдо России. При этом сам Махмадбеков получил приглашение МОК, а на сайте организации какое-то время говорилось, что россиянин якобы принял его и, соответственно, должен был выступить на Играх. Соглашался ли Махмадбек приехать в Париж и уже потом отказался или в информации МОК была ошибка - неизвестно.

Федерация дзюдо отказалась ехать на Олимпиаду после того, как заявки 13 российских дзюдоистов были отклонены без объяснения причин — среди забаненных оказались Мадина Таймазова, Инал Тасоев и другие спортсмены. В ответ организация целиком проигнорировала Игры в Париже. 

 
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При этом брат Махмадбекова Эргаш — вице-президент федерации дзюдо Таджикистана, а его двоюродный брат Сомон выступает за сборную этой страны. Однако сам Махмадбек сделал выбор в пользу ОАЭ.

Олимпиада
МОК
Дзюдо
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