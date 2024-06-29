Российские дзюдоисты бойкотируют Олимпиаду. Это реакция на решение комиссии по допуску

В отечественной федерации считают, что МОК пытается «подорвать принципы единства нашей команды и сломить дух российских спортсменов».

Федерация дзюдо России резко отреагировала на решение комиссии МОК по допуску зарубить кандидатуры сразу 13 нейтральных спортсменов из нашей страны. В ночь на субботу президиум ФДР опубликовал заявление о полном отказе от участия в Олимпиаде-2024 — в том числе четырех дзюдоистов с российским паспортом, которые все-таки получили одобрение проверяющих. «Без российских спортсменов соревнования по дзюдо на Играх будут неполноценными, а чемпионы не получат удовлетворение от победы на ослабленном олимпийском турнире», — говорится в документе, опубликованном на сайте ФДР.

Верили, что здравый смысл возобладает

Вечером 28 июня комиссия МОК по допуску обнародовала обновление списка нейтралов из России и Белоруссии, допущенных до Олимпиады-2024. Самым резонансным в нем получился раздел «дзюдо». В ходе отборочных стартов российские спортсмены завоевали 12 квот из 14 возможных (7 у мужчины и 5 у женщин). При этом у нас были еще пятеро запасных, выполнивших спортивные критерии, но не попавших в заявку из-за того, что в каждой весовой категории от страны может выступить только один спортсмен. Все 17 наших кандидатов получили одобрение международной федерации и участвовали в стартах за рубежом. Однако вердикт МОК после перепроверки заявки россиян оказался ошеломительным — добро на поездку в Париж-2024 получили только четверо представителей отечественного дзюдо.

Среди тех, чьи заявки были одобрены — Валерий Ендовицкий (категория свыше 100 кг), Махмадбек Махмадбеков (до 73 кг), Элис Старцева (свыше 78 кг) и Дали Лилуашвили (до 63 кг). Напомню, что комиссия МОК по допуску главным образом проверяет принадлежность спортсменов к российским силовым структурам, причем делает это не формально, как международные федерации, а считает нарушением принципов политического нейтралитета работу в спортобществах ЦСКА и «Динамо» в недавнем прошлом. Точно таким же образом отказ уже получили четверо наших тхэквондистов (вся олимпийская сборная) и шесть из 16 наших борцов. Правда, Федерация спортивной борьбы России все равно рекомендовала допущенным атлетам принять приглашение и ехать в Париж. А вот в дзюдо пошли другим путем.

«Мы до последнего рассчитывали, что здравый смысл и желание провести полноценные Олимпийские игры с участием сильнейших атлетов, в том числе из России и Белоруссии, возобладают над политическими интригами, — говорится в заявлении ФДР. — К сожалению, наши надежды не оправдались... В данной ситуации президиум Федерации дзюдо России принял единогласное решение — сборная команда России по дзюдо не примет унизительные условия и не выступит на Играх в Париже в составе, предложенном чиновниками из Международного олимпийского комитета. ФДР не приемлет неспортивный метод отбора, цель которого — подорвать принципы единства нашей команды и сломить дух российских спортсменов. Уверены, что такие действия МОК подрывают доверие к олимпийскому движению как таковому, уничтожают статус Олимпиады как самого значимого спортивного события, которого все с нетерпением ждут четыре года».

Дали Лилуашвили. Фото из соцсетей Дали Лилуашвили

Назрела необходимость реформирования МОК

Интересно, что из четверки допущенных МОК только двое (Старцева и Лилуашвили) были в основной заявке нашей сборной. Ендовицкий и Махмадбеков числились запасными. Таким образом, одобрения комиссии не получили: Рамазан Абдулаев (категория до 60 кг), Мурад Чопанов (до 66 кг), призер ЧЕ-2024 Данил Лаврентьев (до 73 кг), Тимур Арбузов (до 81 кг), Михаил Игольников (до 90 кг), действующий чемпион Европы Матвей Каниковский (до 100 кг), действующий чемпион мира и Европы Инал Тасоев (свыше 100 кг), Сабина Гилязова (до 48 кг), Дарья Курбонмамадова (до 57 кг) и бронзовый призер Олимпиады в Токио Мадина Таймазова (до 70 кг), а также запасные Аюб Блиев (до 60 кг), действующий чемпион мира Арман Адамян (до 100 кг) и призер ЧЕ-2024 и ОИ-2020 Тамерлан Башаев (свыше 100 кг).

«Мы — ФДР, спортсмены и прогрессивное общество — по-прежнему любим спорт и чтим традиции, — говорится в заявлении национальной федерации. — Мы верим, что рано или поздно разум и здравый смысл в олимпийском движении восторжествуют. Очевидно, что сегодня назрела необходимость реформирования МОК. Мы надеемся, что эти неполноценные во всех смыслах Игры в Париже откроют глаза всем осознанным людям во всех странах и станут толчком для реформ. Традиции олимпизма будут возрождены и вновь станут ориентиром честной борьбы, чистоты спорта, независимости от политических влияний и объединяющим фактором для миллионов людей по всему миру».

Причиной столь радикального решения наверняка стало то, что наша команда, несмотря на все сложности и нейтральный статус, вполне обоснованно претендовала в Париже на несколько высоких наград. В Токио-2020 россияне ограничились тремя бронзовыми медалями, но в Рио-2016 завоевали два золота. И в целом наша сборная, наряду с японцами и французами, входит в число сильнейших на планете. Минусовать из заявки всех ее лидеров — это значит подорвать ее конкурентоспособность. Притом что в нашем спортивном сообществе есть мнение: ехать в Париж только ради того, чтобы отбывать там номер, не стоит. Нечто похоже накануне проделала сборная Белоруссии по борьбе. На 10 квот комиссия МОК одобрила только шесть кандидатов (в основном запасных), и в результате было принято решение отправить в Париж только одного борца — Абубакара Хаслаханова.

Фото AFP

Могли реально претендовать в Париже на олимпийские медали

Решение комиссии МОК, опубликованное в пятницу вечером, также озадачило любителей гребли на каноэ. Ранее все считали, что у нашей команды две лицензии на трех спортсменов — у Захара Петрова (в каноэ-одиночке на дистанции 1000 метров) и у Алексея Коровашкова с Иваном Штылем (в каноэ-двойке на 500-метровке). Однако Ивана Штыля, призера Олимпиады-2012 и 17-кратного чемпиона мира, в списке допущенных не оказалось. Сам 38-летний спортсмен ответил отказом на просьбу «СЭ» прокомментировать данную ситуацию. Возможно, дело в негативных воспоминаниях — восемь лет назад Штыль тоже был в списках сборной на Олимпиаду-2016, но был вычеркнут из них решением национальной федерации в последний момент.

«Наш экипаж, по моему мнению, мог реально претендовать в Париже на олимпийские медали, — приводит ТАСС слова старшего тренера сборной России по гребле на каноэ Владимира Логинова. — Причем по нашему экипажу каноэ-двойки нанесли уже второй удар, в апреле был лишен нейтрального статуса Михаил Павлов. Дело в том, что включенные в список Коровашков и Петров гребут с одной стороны, и если их объединить в один экипаж, то он, конечно, будет слабее. Да, у нас еще есть время на слаживание, мы настроены бороться до конца. Но очень хочется верить, что МОК добавит очень скоро в свой список и Штыля».

Напомню, что Михаил Павлов был лишен нейтрального статуса и права выступить на майских отборочных стартах за лайк в соцсетях под видеороликом с выступлением президента РФ. «Разумеется, не согласен с этим решением. Все-таки есть свобода мнений какая-то, суверенитет страны. Это уже явно перебор, — комментировал это решение Павлов в интервью «СЭ». — Понятно, что просто искали повод. Вот им повезло, нашли... Захотят, найдут. Бог им судья». Как бы то ни было, напарник Павлова Захар Петров после аннулирования заявки Михаила был вынужден сняться с квалификации в двойке. Их экстренно заменил экипаж Коровашков/Штыль. Однако теперь и с ним ситуация, похоже, повторяется.

Даниил Медведев. Фото Reuters

Два десятка нейтралов

С той частью обновления российской нейтральной заявки, которая касается тенниса, происходит настоящая фантасмагория. Мы словно находимся в машине времени, наблюдая за неспешным развитием событий, результат которых давно известен. Еще на прошлой неделе было объявлено, что Андрей Рублев, Карен Хачанов, Дарья Касаткина, Людмила Самсонова, Анна Калинская, Анастасия Павлюченкова, Анастасия Потапова и Вера Звонарева отказались от шанса выступить на Олимпиаде (в основном ради американской серии турниров), а качестве замены им определили Павла Котова, Аслана Карацева, Веронику Кудерметову и Диану Шнайдер.

Тем не менее МОК сначала допустил до ОИ-2024 восьмерку наших лидеров рейтинга — Даниила Медведева, Андрея Рублева, Карена Хачанова, Романа Сафиуллина, Дарью Касаткину, Людмилу Самсонову, Екатерину Александрову и Мирру Андрееву. Теперь комиссия сообщает нам об отказе Хачанова с Самсоновой и о допуске Павла Котова и Анны Калинской (которая также точно не поедет в Париж). Продолжаться эта бюрократическая канитель, видимо, будет еще неделю — окончательную заявку олимпийского турнира по теннису обещали объявить на второй неделе Уимблдона. Почему чиновники МОК не могут работать быстрее и адекватнее — большая загадка.

Как бы то ни было, из глобальных непоняток в заявке осталась только одна — допуск нейтрального российского пловца Евгения Сомова, живущего в США. После этого мы получим окончательную цифру участников ОИ-2024 с российским паспортом. С учетом отказа дзюдоистов, если не произойдет новых снятий, она составит 23 или 24 спортсмена. И это притом что в начале кампании по допуску предполагалось, что их будет примерно в два раза больше (известно уже о четырех десятках отказов, из которых — 14 добровольные). Непрозрачность работы комиссии по допуску не позволяет оспорить ее решение, однако с самого начала было понятно, ради чего создаются такие структуры. Чем меньше наших представителей окажется в Париже и чем меньше из них поднимется на подиум, тем спокойнее для организаторов. Предполагая такой вариант, некоторые наши федерации изначально отказались от участия в отборе на Игры-2024. Ну а те, что согласились — лишний раз убедились, что вера в объективность и справедливость МОК совершенно бессмысленна.

Фото Global Look Press

Заявка россиян на Олимпиаду-2024

Теннис

Даниил Медведев, Роман Сафиуллин, Павел Котов, Аслан Карацев, Екатерина Александрова, Мирра Андреева, Вероника Кудерметова, Диана Шнайдер

Велошоссе

Тамара Дронова, Алена Иванченко, Глеб Сырица

Прыжки на батуте

Анжела Бладцева

Вольная борьба

Начын Монгуш, Шамиль Мамедов, Арслан Багаев, Абдулла Курбанов, Алан Остаев

Греко-римская борьба

Магомед Муртазалиев

Женская борьба

Наталья Малышева, Алина Касабиева, Елизавета Петлякова

Гребля на каноэ

Алексей Коровашков, Захар Петров

Отказы россиян от Парижа-2024

Теннис

Андрей Рублев, Карен Хачанов, Дарья Касаткина, Людмила Самсонова, Анна Калинская, Анастасия Павлюченкова, Анастасия Потапова, Вера Звонарева

Велошоссе

Александр Власов

Женская борьба

Вероника Чумикова

Дзюдо

Валерий Ендовицкий, Элис Старцева, Дали Лилуашвили, Махмадбек Махмадбеков

Российские кандидаты, отвергнутые комиссией МОК

Вольная борьба

Артур Найфонов, Заурбек Сидаков, Заур Угуев, Абдулрашид Садулаев

Греко-римская борьба

Милад Алирзаев, Сергей Семенов, Муса Евлоев

Женская борьба

Надежда Соколова, Ханум Велиева

Тхэквондо

Владислав Ларин, Максим Храмцов, Татьяна Минина, Полина Хан

Гребля на каноэ

Иван Штыль

Дзюдо

Рамазан Абдулаев, Аюб Блиев, Мурад Чопанов, Данил Лаврентьев, Тимур Арбузов, Михаил Игольников, Матвей Каниковский, Арман Адамян, Тамерлан Башаев, Инал Тасоев, Сабина Гилязова, Дарья Курбонмамадова,