Уникальный персонаж — Петер Пальчик.

Никогда не думал, что в Израиле так популярно дзюдо. Казалось бы, где дзюдо, а где Израиль — на разных концах Азиатского континента. Но ларчик просто открывался — вернее, не ларчик, а Пальчик. Петер Пальчик — так зовут бронзового призера турнира по дзюдо Олимпиады в категории до 100 килограммов. Он настоящий герой Израиля — знаменосец сборной, лицо команды, который... за несколько дней до Олимпиады в своих соцсетях выложил фотографию бомб для сектора Газа, которые сам подписал. Фотографию он озаглавил «От меня для вас с удовольствием». В 2021 году он вышел к пропалестинским активистам в Токио и долго с ними спорил, а у него украли спортивный костюм.

Кроме того, Пальчик родился в Ялте, в Крыму, говорит на русском, а в схватке за бронзу за пять секунд до конца должен был проиграть досрочным решением судьи. Но свист трибун и протесты израильской стороны возымели действие — и без пяти секунд скандальный призер Олимпиады швейцарец Айх был лишен бронзы. Как позже скажет сам швейцарец, у судьи случился сбой, и никакой бронзы он получить не должен был.

В Израиле будет большое празднование

Дальше Пальчик в течение двух часов купался во внимании журналистов. Ожидаемо, что после историй с палестинцами, бомбами и статусом знаменосца на Пальчика прыгнули толпой. И израильские журналисты, и англоязычные.

— Вы удалили пост с ракетами для Газы. Сейчас бы вы такой пост не написали? — выстрелил один из англичан.

— Я не очень хочу углубляться в это. Я придерживаюсь олимпийских ценностей, а главная из них — мир. Я не хочу больше боли, жертв, потерь в войнах, в том числе в Палестине. Надеюсь, настанут лучшие дни. Я хочу мира на Земле и молюсь на него, — сказал Пальчик журналистам.

— Вы чувствовали давление? — продолжил другой.

— У нас потрясающая команда, первые медали у Израиля здесь. Надеюсь, будет большое празднование. Было нелегко. Вы знаете, что творилось последние дни. Я чувствовал энергию в соцсетях, как меня поддерживали. У нас большая ответственность. Но я смог отрешиться от этого.

В общем, говоря русским языком, Пальчик несколько переобулся. Хотя во время празднования на трибуне он поцеловал военный флаг. На что МОК отреагировал так:

— Я не видел этих эпизодов. У нас действуют четкие правила самовыражения спортсменов. Мы напомним НОК, что их надо соблюдать, не только израильским. Проследим за этим, — заявил директор по коммуникациям МОК Марк Адамс.

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Должны ли быть россияне на Олимпиаде? Я не политик

Как оказалось, Петер (как и некоторые в персонале израильской сборной) говорит по-русски, так что я попросил об аудиенции в конце — и ждал три часа после допинг-контроля.

— Родился в Крыму, в Ялте. В семье русскоговорящих, национальность — еврей, это самое главное. Поэтому, когда мне было девять месяцев, мы переехали в Израиль. Оттуда все началось. Семья переехала с нами. С тех пор в Крыму не был.

— Очень долгий день для тебя, три часа допинг-контроля...

— У них компьютер сломался, сказали. (Смеется.) Сбой в программе какой-то.

— Как тебе вообще организация Олимпиады?

— Знаешь... После этого (показывает на медаль) все остальное уже лишнее.

— Негатив на этой Олимпиаде встречал?

— Я не встречал, даже сегодня атмосфера была невероятная, на позитиве. Моя команда — чемпионы. Как они хотят, чтобы я добился того, чего хотел... Это невероятно. Я понимаю вопросы про политику, но самое главное, что я в первую очередь спортсмен. Я представляю на Играх хороший мир, потому что мир объединяет сердца и людей. Это мое желание — чтобы в мире был мир.

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— Слышал разговоры, что Израиль здесь некоторые не очень ждали, призывали бойкотировать?

— Я опять не хочу встревать в политические вопросы, я не политик. Эта медаль висит на моей шее, я рад и счастлив. Я хочу посвятить эту медаль всей моей стране и моей семье, моей жене Даниэль, моему дедушке, Петеру Пальчику-первому, моей бабушке. Мама, вся семья... Все спонсоры, которые меня поддерживают всю карьеру столько лет, они моя вторая семья.

— Если Израиль на Олимпиаде, хотя его обвиняют в том же, в чем и Россию, должны ли быть на Олимпиаде российские спортсмены?

— Я — спортсмен, я извиняюсь, но представляю олимпийское ценности, хочу видеть лучшие дни для всего мира. Поэтому не могу ничего сказать.

После всех интервью-процедур обратился к израильскому журналисту Йоаву Боровицу, который говорил с Пальчиком для израильского телевидения: