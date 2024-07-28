Противоречивая Олимпиада: японец не пожал руку сопернику, а кореец помог подняться упавшему конкуренту

В Париже атлеты проявляют себя очень по-разному.

Соревнования во многих дисциплинах на Олимпиаде в Париже находятся в самом разгаре. Спортсмены из разных стран и видов спорта по-разному демонстрируют свои моральные качества.

Один из самых некрасивых эпизодов первых дней Олимпиады произошел в соревновании дзюдоистов. В четвертьфинальном поединке в категории до 60 килограмм японец Рюдзю Нагаяма уступил испанцу Франсиско Гарригосу (0:10) и после схватки отказался пожать ему руку. Франсиско стоял в центре татами с протянутой ладонью, но не дождался ответа и молча поклонился сопернику, после чего ушел. Болельщики на арене освистали японца.

«Мало чести со стороны японцев, — рассказал один из зрителей. — По иронии судьбы, испанец в тысячу раз больше уважал соперника в боевом искусстве, которое родилось в Японии».

Рюдзю Нагаяма. Фото Reuters

Вероятно, Нагаяма не пожал руку сопернику, так как не согласился с решением арбитра. Гарригос победил благодаря иппону после удушающего захвата. Скорее всего, японец возмутился тем, что испанец не прекратил прием после команды рефери «мате», после которой спортсмен должен прекратить захват. Когда Франсиско подошел к оппоненту для рукопожатия, Рюдзю смотрел на судью и ожидал видеоповтора эпизода.

Однако решение не пересмотрели: Нагаяма нерешительно поклонился сопернику и удалился с татами. «Наохиса Такато выиграл золото на Олимпиаде в Токио, очень сожалею, что теперь не победил и я», — высказался японец после боя.

Оба спортсмена в итоге завоевали бронзовые медали. Нагаяма через утешительный раунд добрался до поединка за третье место, где оказался сильнее Салиха Йылдыза из Турции. Гарригос в полуфинале уступил будущему чемпиону Елдосу Сметову из Казахстана, но тоже выиграл схватку за бронзовую медаль.

О Сан Ук и Фарез Ферджани. Фото Reuters

Противоположный эпизод произошел в финале мужского турнира фехтования на саблях. Южнокореец О Сан Ук при счете 14:8 находился в одном точном уколе от золотой медали — в этот момент его соперник Фарез Ферджани из Туниса случайно упал. Сан Ук не воспользовался ошибкой оппонента и помог ему подняться. По итогу он все равно выиграл со счетом 15:11. Сан Ук — первый южнокореец с золотой олимпийской медалью в индивидуальном соревновании в фехтовании на саблях.

Также южнокореец завоевал золото на четырех главных соревнованиях для азиатских фехтовальщиков: Олимпиаде, Азиатских играх, чемпионате мира и чемпионате Азии. На прошлых Играх он выбыл из турнира в четвертьфинале.