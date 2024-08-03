Голиаф против Давида. Французский дзюдоист вышел против корейца, который легче на 60 килограммов

Тедди Ринер не заметил маленького корейца.

3 августа на Олимпийских играх в Париже прошел турнир дзюдоистов в командном миксте. В четвертьфинале Франция встретилась с Южной Кореей — противостояние сборных запомнилось схваткой четырехкратного олимпийского чемпиона Тедди Ринера с Ли Ен Хваном, который оказался легче противника примерно на 60 килограммов.

Двухметровый Ринер (205 сантиметров) весит почти 140 килограммов, кореец же ниже почти на 30 сантиметров и выступает в категории до 81 килограмма. Ожидаемо, Ринер не испытал проблем — затратил на победу всего 90 секунд и выиграл со счетом 10:0. Этот результат принес французам выход в полуфинал.

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Корейцы не нарушили никаких правил, выпустив более легкого бойца. Запрещено ставить спортсмена из весовой категории выше, чем та, в которой проводится поединок. Однако странно, что против Ринера не появился Ким Мин Чон весом почти 134 килограмма. В командном соревновании спортсмены участвуют категориях до 73 и 90 кг, а также свыше 90. У женщин схватки проходят в -57, -70 и 70+ кг.

Корейцы практически ничего не противопоставили французским дзюдоистам — уступили 1:4, победив лишь в одной схватке. При этом в индивидуальных турнирах дзюдоисты из Кореи завоевали четыре медали: у мужчин бронза в категории до 81 килограмма и серебро в супертяжелом весе (100+ кг), у женщин — серебро в категории до 57 кг и бронза в +78.

Командный микст в дзюдо впервые появился на прошлой Олимпиаде в Токио — чемпионами турнира оказались французы. В этом олимпийском турнире Франция вновь дошла до финала, где встретится с Японией.

35-летний Ринер в мужском турнире в категории свыше 100 килограммов завоевал золотую медаль, которая стала для него уже четвертой на Олимпиадах. Всего в его активе шесть олимпийских наград, а на первые Игры Тедди приехал еще в 2008-м. В Париже он выступил одним из факелоносцев на церемонии открытия.