Франция сделала камбэк в финале с Японией.

Сборная Франции по дзюдо выиграла командный микст, в финале превзойдя Японию. Хозяева турнира добыли золотые медали в драматичной борьбе, в которой спортсмены из Страны восходящего солнца находились в шаге от триумфа. Чемпионство принес самый звездный дзюдоист «Трехцветных» — Тедди Ринер, ставший пятикратным олимпийским чемпионом.

Финал прошел по-настоящему захватывающе. В этой дисциплине поединки проходят в шести категориях: у мужичин в весе до 73 и 90 кг, а также свыше 90. У девушек — в -57, -70 и 70+ кг. В случае ничьей после шестой схватки с помощью жеребьевки определяется категория, в которой пройдет золотой бой.

Именно такой сценарий сработал в субботу: французы после четырех схваток «горели» 1:3, а Япония находилась в шаге от высшей ступени пьедестала. Но далее Жоан-Бенжамен Габа, серебряный призер Игр-2024 в индивидуальном мужском турнире до 73 кг, и Кларисс Агбененью, обладательница бронзы в весе до 63 кг, забрали два поединка подряд и вернули Францию в борьбу.

Болельщики в зале на Марсовом поле взорвались восторгом, когда по итогам жеребьевки судьбу золотой медали отдали мужчинам-тяжеловесам. На татами вновь вышел Ринер, который за день до этого оформил чемпионство в индивидуальном турнире. Вдобавок гигант оказался единственным в составе своей команды, кто брал верх в стартовых четырех противостояниях финала.

Сборная Франции по дзюдо празднует победу на Олимпиаде-2024. Фото Global Look Press

Против Тедди на татами во второй раз появился Саито Тацуру. Схватка проходила в нервозной обстановке: спортсмены боялись ошибиться и не предпринимали слишком активных действий — судьи даже дважды вынесли предупреждения за пассивность. Спустя шесть с половиной минут Тедди все же провел идеальный о-учи-гари и победил, исполнив иппон.

Командный микст по дзюдо включен в олимпийскую программу только перед Играми в Токио. Пока прошло два турнира, оба из которых остались за Францией. А главная звезда «Трехцветных» 35-летний Ринер завоевал второе золото на домашней Олимпиаде. Всего на его счету пять наград высшей пробы.