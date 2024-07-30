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Париж-2024

Сегодня, 22:00

Карма таджикского дзюдоиста. Он не пожал руку сопернику из Израиля, а в следующем поединке получил травму

Таджикский дзюдоист отказался от рукопожатия с соперником из Израиля
Михаил Скрыль
Корреспондент
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Нурали Эмомали.
Фото Global Look Press
Нурали Эмомали отказался от рукопожатия с Барухом Шмаиловым.

Для Эмомали, выступающего в весовой категории до 66 килограммов, Олимпиада-2024 завершилась в четвертьфинале. В схватке с японцем Хифуми Абэ, будущим чемпионом Парижа-2024, таджикский спортсмен вывихнул плечо. Однако вместо поддержки Нурали столкнулся с осуждением и хейтом.

Скандальная история тянется еще с 1/8 финала, когда Эмомали после победы над израильтянином Шмаиловым отказался пожимать ему руку и, как пишут СМИ, выкрикнул: «Аллах акбар!» Причем Нурали не единственный атлет, отказавшийся от рукопожатия с Барухом. Ранее после поражения от дзюдоиста из Израиля его проигнорировал марокканец Абдеррахман Бушит.

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С бойкотом израильские спортсмены сталкиваются на протяжении всей Олимпиады. Еще до старта Игр Министерство иностранных дел Ирана осудило участие атлетов из этой страны, сославшись на конфликт в Газе. Вслед за Исламской Республикой НОК Палестины потребовал от МОК отстранения израильской сборной, но не получил поддержки организаторов. Некоторые болельщики освистали спортсменов Земли обетованной даже во время церемонии открытия.

Попавшего в скандал Эмомали осудили подписчики запрещенной на территории России социальной сети Instagram. Пользователи оставляли негативные комментарии под последней фотографией дзюдоиста.

— Не пожимать кому-то руку и кричать «Аллах акбар!» действительно помогло. Аллах определенно помог тебе получить травму на больших соревнованиях, — пишет Navysoonerchannel.

Нурали Эмомали с японцем Хифуми Абэ.
Фото Reuters

— Я не израильтянин, но люблю карму. В следующий раз учись уважать Игры, — советует Bocciaemanuele.

— Слава богу, ты сломал руку, — жесткое мнение Schwarzwaldmichael.

— Вас должны были дисквалифицировать за отказ пожать руку сопернику. Так бы с вашим плечом было все хорошо, — считает Errorscene.

Олимпиада во Франции — первая в карьере 22-летнего Эмомали. Нурали выигрывал юниорский чемпионат мира-2022 и отправился в Париж с большими надеждами на медали. Однако закончил выступление в четвертьфинале и попал в крупный неспортивный скандал, который ему станут припоминать еще долго.

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