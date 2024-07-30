Герой дня для наших болельщиков — Сомон Махмадбеков из сборной Таджикистана.

Россияне постепенно расчехлили медальный зачет Олимпиады в Париже — правда, пока завоевывают награды под другими флагами. Накануне молдаванин из Москвы Адиль Османов взял бронзу в дзюдо, во вторник на том же татами до бронзы добрался Сомон Махмадбеков из Таджикистана. Но эта история гораздо красивее.

Брат за брата

Махмадбековы — целая дзюдоистская династия в Иркутске. Дяди Сомона Фотех и Эргаш в 2008-м основали в Иркутске российско-японскую школу «Сигеки Мори» и сами тренируют братьев — правда, двоюродных, но в своей речи ни тот ни другой такую оговорку не делают. Но брат Сомона Махмадбек выступает за Россию. Он был в списках участников Олимпиады, одобренных МОК, и мог встретиться с Сомоном в Париже. Как знать, может, даже в битве за медаль. Это была мечта родственников.

Сначала Махмадбек единственный согласился на приглашение МОК, но после заявления федерации о бойкоте Игр (допустили только четверых из 13 заявленных) и недолгой молчаливой борьбы Махмадбеков отказался от данного согласия.

«СЭ» поздравил представителя Таджикистана с первой медалью страны на Олимпиады буквально через пять минут после завоевания. Сомон шел по микст-зоне в сопровождении оператора-любителя из числа персонала таджикской сборной, который своим ревом пугал всех японцев, а затем запел «Таджикистооооон». Сомон отвечал спокойно и ему, и корреспонденту «СЭ». Жаль в микст-зоне запрещено снимать видео. Там сначала вообще не поняли, кого я жду, — кажется, название Таджикистан ничего волонтерам не сказало. Ну, сегодня про него точно узнало больше людей, которые будут гуглить медальный зачет.

Жаль, что на Олимпиаде нет россиян

— Какие эмоции, Сомон?

— Я пока не осознал. Я очень счастлив, что смог завоевать эту медаль. Я шел к этому всю свою карьеру, всю жизнь. Этот год плодотворный у меня получился. Смог медаль с чемпионата мира увезти первую для себя, и сейчас на Олимпиаде, первую для страны.

— Можно было и повыше забраться?

— Да, можно было однозначно. Когда я проиграл в четвертьфинале грузину [Григалашвили], тренер был очень недоволен. Мы именно на него готовились много. Подустал, ошибся, отдал захват — и все, проиграл. По своей глупости.

— Как тебе организация Олимпиады в Париже?

— В Токио было намного лучше, честно говоря. Олимпийская деревня стала меньше, в Японии она была красивее. Организация здесь очень плохая. Автобусы опаздывают, много мелочей. Столовая тоже не такая, как три года назад, там очереди бывают огромные. Неудобно.

— Какие планы?

— Хочу отдохнуть немного от дзюдо. Месяца два. Потом уже обратно к тренировкам.

— Давай расскажем, что тебя связывает с Россией.

— Я сам тренируюсь в Иркутске, в клубе Мори, там дядя — главный тренер. Брат Махмадбек выступает за Россию, вы наверняка его знаете. Мы так решили, что один будет за Таджикистан бороться, потому что родители живут в Душанбе, а я с семи лет переехал в Иркутск с дядями. Я с ними живу, они меня воспитали. Решили поделить страны. Мы в одной весовой категории, и мечта моего дяди была — чтобы мы вышли в олимпийский финал и боролись между собой.

— Жаль, что россиян нет на Олимпиаде?

— Конечно, жаль. Даже из нашего клуба отобрались два человека, в 60 и 66 килограммах. Пацаны трудились весь цикл, и все закончилось такой ситуацией. И на конкуренцию на олимпийском турнире это повлияло.

Фото Reuters

— Ты бы на месте Махмадбека поехал на Олимпиаду?

— (Вздыхает.). Но он же отказался. Из-за того, что пацаны тоже отказались. Он тоже после такого совместного решения сказал, что не поедет.

— Просто сначала же согласился...

— Я про эту историю особо не хочу говорить, не знаю, честно.

— Даже если диктофон уберу?

— Даже если уберешь. (Смеется.). Но медаль я посвящаю брату в том числе, я на сто процентов уверен, что он рад за меня. Это не только моя медаль, это медаль всей моей семьи и всей страны.