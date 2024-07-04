«В нашем распоряжении имеется уведомление». Почему всех удивили новости о планах российского дзюдоиста на Париж-2024?

МОК взбудоражил наше спортивное сообщество ложной публикацией о судьбе приглашения Махмадбека Махмадбекова на ближайшие Игры.

Публикация четвертого релиза МОК о допуске к Олимпиаде российских нейтралов вызвала серьезный резонанс в России из-за статуса дзюдоиста Махмадбека Махмадбекова. В официальном документе обозначено, что 24-летний спортсмен принял приглашение на Игры, что противоречит позиции национальной федерации, которая в минувшую пятницу объявила бойкот Парижу-2024. Пошли разговоры о бунте в нашей сборной, однако скандал утих всего через два часа. Руководство отечественного дзюдо заявило, что Махмадбек написал отказ от ОИ и во Францию не собирается. Что это было, и возможно ли вообще появление на Олимпиаде нейтралов с российским паспортом против воли спортивных структур страны?

Запасной аэродром в Таджикистане

Победитель турниров «Большого шлема» в весовой категории 73 кг Махмадбек Махмадбеков — необычный спортсмен. Часть его семьи живет в Иркутске — дзюдоист тренируется под присмотром своих дядей — Эргаша и Фотеха Махмадбековых. При этом Эргаш Махмадбеков является вице-президентом федерации дзюдо Таджикистана, а двоюродный брат Махмадбека Сомон выступает за сборную этой страны и тоже получил лицензию на Олимпиаду в Париже. Возможно, с этим и связана путаница в официальных релизах. Как бы то ни было, теоретически у Махмадбека есть «запасной аэродром» — в случае неприятностей с развитием карьеры в России.

В конце прошлой недели Махмадбек оказался в составе четверки наших дзюдоистов, преодолевших фильтр комиссии по допуску. Наряду с ним были одобрены кандидатуры Валерия Ендовицкого (категория свыше 100 кг), Элис Старцевой (свыше 78 кг) и Дали Лилуашвили (до 63 кг). При этом еще 13 заявок россиян оказались отклонены. Конкретные причины скрываются даже от самих отказников, но, скорее всего, причиной стали связи дзюдоистов с силовыми структурами. Это вызвало гневную реакцию нашей национальной федерации, которая обвинила МОК в желании «подорвать принципы единства нашей команды и сломить дух российских спортсменов» и приняла решение, что в усеченном составе наша команда в Париж не поедет — даже четверка допущенных останется дома.

Махмадбек поначалу значился в списке запасных — основным кандидатом в его весовой категории был призер ЧЕ-2024 Данил Лаврентьев. Каким образом комиссия по допуску пришла к выводу, что Махмадбеков принял приглашение? Ошибка ли это чиновников, или иркутский дзюдоист согласился на автомате, а потом передумал? Или имели место сложные переговоры нашей федерации с дядей спортсмена? Этого мы, возможно, не узнаем никогда. Комментарии ФДР и самих дзюдоистов в ситуации с олимпийским допуском, увы, крайне скудны. Хотя казалось бы — поводов для эмоций более чем достаточно. Как бы то ни было, тотальный бойкот, похоже, сохраняется и наших представителей в олимпийском турнире по дзюдо не будет.

Махмадбек Махмадбеков в Париже в 2021 году. В 2024 повторить поездку во Францию не получится. Фото из соцсетей Махмадбека Махмадбекова

Шоу со старыми новостями в теннисе

В том, что олимпийские чиновники в ситуации с Махмадбеком могли банально накосячить, верится очень легко. Потому что странностей в списке по допуску нейтральных россиян и белорусов — хоть отбавляй. Например, указано, что белоруска Виктория Азаренко приняла приглашение на Олимпиаду. При этом известно, что эта теннисистка заявилась на турнир в Вашингтоне, который пройдет параллельно с олимпийскими соревнованиями. И вообще, Виктория только что снялась с Уимблдона из-за травмы плеча, так что ее появление в Париже под двойным вопросом. Ну а из информации по допуску теннисистов из России вообще устроено многосерийное шоу.

Окончательная заявка России известна уже 10 дней, тем не менее раз в три дня комиссия по допуску сообщает сильно протухшие новости об отказе того или иного нашего спортсмена. Поэтому еще раз уточню для тех, кто все проспал, как чиновники МОК. От выступления на Играх-2024 добровольно отказались Андрей Рублев, Карен Хачанов, Дарья Касаткина, Людмила Самсонова, Анна Калинская, Анастасия Павлюченкова, Анастасия Потапова и Вера Звонарева. В официальном списке отказников пока нет Павлюченковой и Звонаревой, но, видимо, это вопрос времени. Также непонятна ситуация с допуском Вероники Кудерметовой и Аслана Карацева, которые есть в заявке ФТР, но пока не обозначены в документе МОК.

Кстати, Карацев только что снялся с матча первого круга Уимблдона из-за травмы и, возможно, физически не сможет выступить в Париже. Также непонятна ситуация со здоровьем Екатерины Александровой, которая не вышла на стартовый матч в Лондоне со ссылкой на медицинскую ситуацию. Не исключено, что в итоге даже в теннисе мы не сможем заполнить все свои квоты. Изначально у нас было девять путевок, но из-за снятия Звонаревой одна из них уходит автоматически. В случае отказа Карацева остальным нашим мужчинам для выхода на замену не хватит рейтинга, а у женщин еще есть вариант с Анной Панковой.

Евгений Сомов. Фото из соцсетей Евгения Сомова

Окончательные черты сборной

С остальными пунктами заявки россиян также есть нюансы. Во-первых, в документе не обозначено согласие гребца на каноэ Алексея Коровашкова. Заявку его напарника Ивана Штыля отклонили, а создание дуэта с Захаром Петровым крайне сложно технически (оба спортсмена гребут в одинаковой стойке). Поэтому отказ Коровашкова в ситуации, когда у него нет шансов на медаль, очень вероятен. Также в документе МОК пока не обозначен статус пловца Евгения Сомова — единственного нашего спортсмена, который подал заявку на Игры против воли национальной федерации.

Напомню, что все российские пловцы, за исключением Сомова и Юлии Ефимовой, отказались принимать условия получения нейтрального статуса. Иван Гирев сначала получил допуск к отбору, а затем отказался (эта ситуация похожа на ту, что произошла с дзюдоистом Махмадбеком Махмадбековым). Ефимова отбор на Игры провалила, не сумев показать квалификационного результата. А вот живущий в США Сомов еще в мае, не имея нейтрального статуса, проплыл 100 метров брасом за 58,72. Урегулировав формальности с международной федерацией, Евгений должен ответить на приглашение МОК. В том, что это произойдет, сомнений практически нет. Таким образом сборная наших нейтралов в Париже приобретает окончательные черты. Конечно, если не будет новых сюрпризов с травмами, отказами или самовольными заявками.

Заявка россиян на Олимпиаду-2024

Теннис: Даниил Медведев (согласие дано), Роман Сафиуллин (согласие дано), Павел Котов(согласие дано), Аслан Карацев (ожидание решения комиссии), Екатерина Александрова(согласие дано), Мирра Андреева (согласие дано), Диана Шнайдер (согласие дано), Вероника Кудерметова (ожидание решения комиссии)

Велошоссе: Тамара Дронова (согласие дано), Алена Иванченко (согласие дано), Глеб Сырица (согласие дано)

Прыжки на батуте: Анжела Бладцева (согласие дано)

Вольная борьба: Начын Монгуш (согласие дано), Шамиль Мамедов (согласие дано), Арслан Багаев (согласие дано), Абдулла Курбанов (согласие дано), Алан Остаев (согласие дано)

Греко-римская борьба: Магомед Муртазалиев (согласие дано)

Женская борьба: Наталья Малышева (согласие дано), Алина Касабиева (согласие дано), Елизавета Петлякова (согласие дано)

Гребля на каноэ: Алексей Коровашков (ожидание согласия), Захар Петров (согласие дано)

Плавание: Евгений Сомов (ожидание согласия)

Добровольные отказы россиян от Парижа-2024

Теннис: Андрей Рублев, Карен Хачанов, Дарья Касаткина, Людмила Самсонова, Анна Калинская, Анастасия Павлюченкова, Анастасия Потапова, Вера Звонарева

Велошоссе: Александр Власов

Женская борьба: Вероника Чумикова

Дзюдо: Валерий Ендовицкий, Элис Старцева, Дали Лилуашвили, Махмадбек Махмадбеков

Российские кандидаты, отвергнутые комиссией МОК

Вольная борьба: Артур Найфонов, Заурбек Сидаков, Заур Угуев, Абдулрашид Садулаев

Греко-римская борьба: Милад Алирзаев, Сергей Семенов, Муса Евлоев

Женская борьба: Надежда Соколова, Ханум Велиева

Прыжки на батуте: Яна Лебедева

Тхэквондо: Владислав Ларин, Максим Храмцов, Татьяна Минина, Полина Хан

Гребля на каноэ: Иван Штыль

Дзюдо: Рамазан Абдулаев, Аюб Блиев, Мурад Чопанов, Данил Лаврентьев, Тимур Арбузов, Михаил Игольников, Матвей Каниковский, Арман Адамян, Тамерлан Башаев, Инал Тасоев, Сабина Гилязова, Дарья Курбонмамадова