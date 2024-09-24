Неманья Майдов требует справедливости. Эксклюзив «СЭ».

16 сентября сербский дзюдоист, чемпион мира и Европы Неманья Майдов сообщил, что Международная федерация дзюдо (IJF) отстранила его от соревнований на пять месяцев за религиозный жест на Олимпийских играх в Париже.

Перед схваткой 1/8 финала против грека Теодороса Целидиса серб перекрестился. Во время Олимпиады Всемирная федерация дзюдо сообщила Майдову, что таким образом он нарушил этический кодекс организации.

Неманья был одним из фаворитов турнира в весе до 90 килограммов — на чемпионате мира, который прошел незадолго до Олимпиады, он завоевал серебряную медаль. Серб проиграл Целидису, но не признал поражения. Поединок продлился около двух минут. Судья из Румынии показала Неманье три желтые карточки, которые означают поражение: первые два предупреждения дзюдоист получил за пассивность, последнюю — за разрыв захвата.

«Судейство было очень предвзятым, — начал Майдов. — Они даже не дали мне шанса подраться. Соперник мой друг, он не имеет никакого отношения ко всей этой ситуации. У меня с ним был рекорд 5-0 за последние два-три года. Я был одним из главных фаворитов на победу на Олимпийских играх. Я даже победил в финале прошлого чемпионата Европы действующего олимпийского чемпиона.

Я не знаю, за что были эти предупреждения. И мир дзюдо тоже не знает. Все видели эту несправедливость. Правила дзюдо, конечно, надо менять. Сейчас они такие, что исход поединка на сто процентов принадлежит судье. Может случиться так, что сильнейший не выиграет, то есть может победить тот, кого они выбрали ради какой-то цели или из интереса.

Меня дисквалифицируют чуть ли не на каждом втором-третьем турнире. Это ненормально, что я, чемпион мира, чемпион Европы, получаю 15 дисквалификаций, будто не знаю правил. Это как сказать Роналду, что он не знает, что такое угловой, фол и так далее. Сначала я старался сохранять спокойствие. Я молчал один раз, два, три, четыре.

В прошлом году меня шесть раз дисквалифицировали на шести турнирах подряд. Это ненормально. Но я не хотел вступать в конфликт. Я ждал Олимпиаду, потому что единственная медаль, которая мне нужна, чтобы дополнить коллекцию, — олимпийское золото. И я не хотел с ними конфликтовать, чтобы в Париже не повторилось этой несправедливости. Однако все повторилось. Стало даже хуже. Меня несправедливо отправили домой через три минуты.

Я уже говорил с ними о судействе. Однако сейчас меня отстранили, потому что я перекрестился. Я этого не потерплю! Для меня судейская несправедливость не так уж важна, потому что она случается в каждом виде спорта. Но если меня дисквалифицируют за то, что я перекрестился, — об этом я не могу и не буду молчать. Меня отстранили на пять месяцев. Нельзя о таком молчать! Причем не только мне, но всем спортсменам. Однако многие боятся, потому что зависят от какой-то организации. Поэтому они молчат.

Слава богу, я ни от кого не завишу. У меня в жизни есть все. Бог дал мне прекрасную карьеру и такую же прекрасную жизнь. Я голос всех спортсменов-христиан. Я озвучил это от имени всех нас и получил много сообщений со всего мира. Не ожидал, что эта новость так широко распространится, но мне писали люди из Аргентины, из Австралии... Мне кажется, весь мир вовлечен в это, потому что большинство людей разделяют мое мнение, но боятся это выразить.

Я здесь для того, чтобы сказать, что эти правила нужно менять. Никакая религия — не только христианство — не должна никого беспокоить. Каждая вера требует любви. Мое человеческое право — креститься. Это не должно никого беспокоить. Это может беспокоить только неверующих людей.

Неманья Майдов в монастыре Хиландар на горе Афон. Фото Соцсети

В других видах спорта, которые в сто раз популярнее, есть великие чемпионы — как Роналду и Джокович. Они выходят на поле и крестятся. Это же не является проблемой или провокацией. У меня нет точной информации, но я думаю, что дзюдо — единственный в мире вид спорта, где это запрещено. Я хочу призвать к переменам. Ведь Международная федерация дзюдо — очень хорошая организация. Но единственное, что меня беспокоит, это запрет на крестное знамение. Это совсем не согласуется с моральными кодексами любого человека.

Моя потребность перед поединком — перекреститься, и я буду это делать всегда, когда у меня возникнет такая необходимость, потому что я в долгу перед Господом, который дал мне много хорошего в жизни. Я, конечно, ни перед кем не буду извиняться, всегда перекрещусь, если почувствую в этом необходимость. Это моя позиция, вот и все.

До этого меня дважды предупреждали за то, что я крестился. Впервые — в 2018 году, когда я боролся на Пасху в Анталье на турнире «Большого шлема», выиграл и, конечно, совершил свой ритуал. Второй раз я дрался в Иерусалиме. Все мы знаем, что это земля Христа. Вот я и перекрестился после выигранного боя. Третий раз случился на Олимпийских играх. А третье предупреждение — это дисквалификация.

Я знал, что у меня их было два, но я не хочу принимать тот факт, что мне нельзя креститься. По моему мнению, это [исполнение запрета] буквальное отречение от Христа и знак того, что я продал себя дьяволу. Я не хочу продаваться. Я хочу иметь возможность перекреститься в любой момент времени. Дисквалификация не имеет значения.

Эти пять месяцев пройдут быстро, и, если бы я сейчас закончил с дзюдо, это тоже означало бы, что у меня отличная карьера, и не просто отличная, а лучшая в стране. Но, конечно, я хочу обратить внимание на некоторые вещи, которые необходимо изменить и улучшить для будущих поколений. Мне не нужна популярность или что-то в этом роде. Я всего лишь хочу изменить ситуацию. Я считаю, что выражение религиозных убеждений — это право всех людей и это ни для кого не должно являться оскорблением. Особенно если этот религиозный акт длится полсекунды.

Все видели открытие и закрытие Олимпиады. Это было издевательство над христианством. На все это было очень противно смотреть. Не понимаю, как может быть так, что все это видели, но никто ничего не сделал. Я считаю это оскорблением всех христиан, да и в целом всех верующих. Возможно, сейчас, когда мир выступает за полную свободу, он навязывает какие-то несправедливости, оправдывая это отсутствием ограничений. Однако на истинные ценности, такие как вера, он накладывают лимиты. Я не позволю им это сделать.

Посмотрим, захочу ли я продолжать выступать. Из моей страны не так много успешных людей в дзюдо. Пока мне удается прославлять всех сербов, а также всех православных людей, пока они будут гордиться моими результатами, я буду соревноваться. Думаю, я по-прежнему лев в этом виде спорта. Спасибо всем средствам массовой информации за поддержку и спасибо братскому народу, что я получил огромную известность».