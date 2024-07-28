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Париж-2024

Сегодня, 12:10

Японский дзюдоист отказался пожимать руку сопернику из Испании после поражения на Олимпиаде

Алина Савинова
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Франсиско Гарригосе (слева) и Рюдзю Нагаяма (справа).
Фото Reuters

Японский дзюдоист Рюдзю Нагаяма отказался пожать руку испанцу Франсиско Гарригосе после поражения в четвертьфинальной схватке в весовой категории до 60 кг на Олимпиаде в Париже.

Спортсмен из Японии был несогласен с результатами поединка и когда испанец подошел к нему, Нагаяма не ответил на предложенное рукопожатие. После этого Гарригос поклонился и ушел вместе с командой в раздевалку.

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Позже тренер испанского дзюдоиста Куино Руис сообщил об угрозах, которые поступают его подопечному после боя. По словам специалиста, спортсмену прислали несколько сообщений из Японии о том, чтобы он не приезжал в страну.

Нагаяма и Гарригос в итоге завоевали бронзовые медали на Олимпийских играх в Париже.

Олимпиада
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