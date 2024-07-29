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Париж-2024

Сегодня, 10:30

Японская дзюдоистка Абэ расплакалась после поражения на Олимпиаде в Париже

Алина Савинова
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Ута Абэ.
Фото Reuters

Непобедимая в течение пяти лет японская дзюдоистка Ута Абэ эмоционально отреагировала на поражение в 1/8 финала Олимпийских игр в Париже.

В весовой категории до 52 кг японка проиграла Диере Келдиеровой из Узбекистана. После поединка она упала на колени, а затем расплакалась от досады в объятиях своего тренера. Специалист на протяжении нескольких минут пытался успокоить свою подопечную и увести ее с арены.

24-летняя Абэ является чемпионкой Олимпийских игр-2020, а также четырехкратной чемпионкой мира 2018, 2019, 2022 и 2023 годов. На Олимпиаде в Париже, как и в Токио, спортсменка выступала вместе со своим братом Хифуми Абэ, который снова завоевал золотую медаль в весовой категории до 66 кг.

Летние Олимпийские игры 2024 года проходят с 26 июля по 11 августа.

Олимпиада
Дзюдо
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