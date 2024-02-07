Винер — о готовности российских дзюдоистов выступить на Олимпиаде без флага: «Это их право»

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер рассказала, что думает о готовности российских дзюдоистов выступить на Олимпийских играх 2024 года в нейтральном статусе.

«Наш президент уже сказал, что каждый сам решает по поводу участия в Олимпиаде. Мы отказались выступать без флага. Если дзюдоисты хотят участвовать в Олимпиаде под нейтральным флагом, то это их право», — приводит РИА «Новости» слова Винер.

Ранее вице-президент Федерации дзюдо России Михаил Рахлин заявил, что отечественные дзюдоисты готовы выйти на татами в любой момент, когда соответствующее решение будет принято. На данный момент на Игры в Париже отобрались трое россиян: Арман Адамян, Инал Тасоев и Мадина Таймазова.

В декабре 2023 года МОК объявил о допуске российских и белорусских атлетов на летнюю Олимпиаду-2024 в Париже в индивидуальном нейтральном статусе при соблюдении ряда критериев. Олимпийские игры пройдут с 26 июля по 11 августа.