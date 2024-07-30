Уроженец Иркутска стал бронзовым призером Олимпиады-2024 по дзюдо
Японский дзюдоист Таканори Нагасэ завоевал золото Олимпийских игр-2024 в весовой категории до 81 кг.
В финальной схватке он оказался сильнее грузина Тато Григалашвили.
Бронзовыми призерами соревнований стали южнокорейский дзюдоист Ли Ен Хван и представитель Таджикистана Сомон Махмадбеков.
25-летний Махмадбеков родился в Иркутске. Ранее в карьере он становился бронзовым призером чемпионата мира-2024 и победителем Азиатских игр (2023).
Олимпийские игры-2024 в Париже стартовали 26 июля и продолжатся до 11 августа.
Дзюдо
Париж (Франция)
Олимпийские игры
Мужчины до 81 кг
Финал
Таканори Нагасе (Япония) — Тато Григалашвили (Грузия) — 11:0
«Champ-de-Mars Arena».
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