Уроженец Беслана Коцоев стал олимпийским чемпионом по дзюдо

Уроженец Беслана Зелим Коцоев, представляющий на данный момент сборную Азербайджана, выиграл золотую медаль на Олимпиаде 2024 года в Париже в весовой категории до 100 кг.

В решающей схватке 25-летний спортсмен победил представителя Грузии Илью Суламанидзе. Коцоев также является чемпионом мира (2024) и чемпионом Европы (2023).

Бронзовым призером турнира по дзюдо в Париже стал израильский спортсмен Петер Пальчик, который был знаменосцем своей олимпийской сборной на церемонии открытия Игр в столице Франции.

Дзюдо

Париж (Франция)

Олимпийские игры

Мужчины

до 100 кг

Финал

Зелим Коцоев (Азербайджан) — Илья Суламанидзе (Грузия) — 1:0