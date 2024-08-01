Итальянская дзюдоистка Белланди выиграла золото на Олимпиаде-2024

Итальянская дзюдоистка Алиса Белланди стала олимпийской чемпионкой Игр в Париже.

В финале турнира в весовой категории до 78 кг она победила Инбар Ланир из Израиля со счетом 11:0.

Бронзовые медали завоевали китаянка Ма Чжан Чжао, которая была сильнее немки Анны-Марии Вагнер и японка Рика Такаяма, победившая Патрисию Сампайо из Португалии.

Дзюдо

Париж (Франция)

Олимпийские игры

Женщины

до 78 кг

Финал

Алиса Белланди (Италия) — Инбар Ланир (Израиль) — 11:0

Матч за 3-е место

Ма Чжан Чжао (Китай) — Анна-Мария Вагнер (Германия) — 1:0

Рика Такаяма (Япония) — Патрисия Сампайо (Португалия) — 0:10