Олимпиада
Календарь Медальный зачет Новости Статьи Париж-2024
Пекин-2022
Пхенчхан-2018
Токио-2020
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Милан-2026
Главная
Олимпиада
Париж-2024
Дзюдо

Париж-2024

Сегодня, 20:29

Итальянская дзюдоистка Белланди выиграла золото на Олимпиаде-2024

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Итальянская дзюдоистка Алиса Белланди стала олимпийской чемпионкой Игр в Париже.

В финале турнира в весовой категории до 78 кг она победила Инбар Ланир из Израиля со счетом 11:0.

Бронзовые медали завоевали китаянка Ма Чжан Чжао, которая была сильнее немки Анны-Марии Вагнер и японка Рика Такаяма, победившая Патрисию Сампайо из Португалии.

Дзюдо

Париж (Франция)

Олимпийские игры

Женщины

до 78 кг

Финал

Алиса Белланди (Италия) — Инбар Ланир (Израиль) — 11:0

Матч за 3-е место

Ма Чжан Чжао (Китай) — Анна-Мария Вагнер (Германия) — 1:0

Рика Такаяма (Япония) — Патрисия Сампайо (Португалия) — 0:10

Источник: Медальный зачет Олимпиады-2024
0
Читайте также
Фехтовальщица из Бразилии выступила на Олимпиаде-2024 с опухолью в спине
Скиннер осудила Байлз за золото Олимпиады-2024
Турецкий NTV сообщил об обмене заключенными между РФ и США в аэропорту Анкары
92 млн рублей в честь номера, презентация как у Мбаппе и никакого «Трактора». Все о переходе Кузнецова в СКА
Итальянка снялась с боя ОИ против провалившей гендерный тест боксерши
Что изменится в жизни россиян с 1 августа
Популярное видео
Евгений Кузнецов подписал контракт со СКА
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
Лучший молодой вратарь покидает КХЛ
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
Войнов перешел из «Ак Барса» в «Торпедо»
Ткачев выбыл на полгода после тяжелой травмы
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
Жафяров — об «Ак Барсе» и переходе в «Барыс»
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
Никита Зайцев — об НХЛ и контракте со СКА
Бурдасов стал не нужен «Трактору»
Хантер Миска — новый вратарь московского «Динамо»
Бурдасов планирует играть за «Трактор»
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
«Торпедо» больше не ждет новичков
Максим Комтуа подписал контракт с «Динамо» / Новые правила КХЛ
Вадим Шипачев: уход из «Ак Барса», Билялетдинов, переезд в Минск
«Каролина» выставила Кузнецова на драфт отказов
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Израильский дзюдоист Пальчик, подписывавший бомбы для Газы: «Я не хочу больше жертв и потерь»
Новости
RSS RSS
Все новости