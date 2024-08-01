Итальянская дзюдоистка Белланди выиграла золото на Олимпиаде-2024
Итальянская дзюдоистка Алиса Белланди стала олимпийской чемпионкой Игр в Париже.
В финале турнира в весовой категории до 78 кг она победила Инбар Ланир из Израиля со счетом 11:0.
Бронзовые медали завоевали китаянка Ма Чжан Чжао, которая была сильнее немки Анны-Марии Вагнер и японка Рика Такаяма, победившая Патрисию Сампайо из Португалии.
Дзюдо
Париж (Франция)
Олимпийские игры
Женщины
до 78 кг
Финал
Алиса Белланди (Италия) — Инбар Ланир (Израиль) — 11:0
Матч за 3-е место
Ма Чжан Чжао (Китай) — Анна-Мария Вагнер (Германия) — 1:0
Рика Такаяма (Япония) — Патрисия Сампайо (Португалия) — 0:10
Источник: Медальный зачет Олимпиады-2024
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