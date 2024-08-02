Грузинского дзюдоиста Тушишвили дисквалифицировали за неспортивное поведение на Олимпиаде

Дзюдоиста из Грузии Гурама Тушишвили дисквалифицировали за неспортивное поведение после четвертьфинального поединка на Олимпийских играх в Париже против француза Тедди Ринера.

Бой закончился победой француза, который в конце заработал иппон (самая высокая оценка в японских боевых искусствах). После окончания поединка Тушишвили толкнул Ринера, который пытался подняться с татами, и положил ему руку на лицо.

За это грузин был дисквалифицирован за неспортивное поведение и лишился шансов побороться за бронзу.

Соревнования по дзюдо на Олимпиаде проходят с 27 июля по 3 августа 2024 года.