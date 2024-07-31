Грузинский дзюдоист Бекаури стал двукратным олимпийским чемпионом

Грузинский дзюдоист Лаша Бекаури одержал победу на Олимпиаде в Париже в весовой категории до 90 килограммов.

В финальной схватке грузин одолел Санширо Мурао из Японии. Бекаури стал двукратным олимпийским чемпионом — на Играх 2020 года в Токио он также завоевал золотую медаль.

Бронзовые награды турнира в Париже достались французу Максиму-Гаэлю Амбу и греку Теодоросу Целидису.

Дзюдо

Париж (Франция)

Олимпийские игры

Мужчины

до 90 кг

Финал

Лаша Бекаури (Грузия) — Санширо Мурао (Япония) — 1:0

«Champ-de-Mars Arena».